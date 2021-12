A Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület alapítója, Tasó László a Cívishírnek beszélt arról, hogyan újul meg és alakul át a 471-es főút bevezető szakaszának szomszédságában elhelyezkedő, súlyos viharkárokat elszenvedett erdő, hiszen – habár az országgyűlési képviselő már 6 éve nem tagja az egyesületnek – a nagyszabású innováció, aminek alapjaira épült az egyesület terve, még polgármesteri időszakában fogalmazódott meg. Éppen ezért szívén viseli a megvalósulását, mint ahogyan a térség száznál is többi fejlesztésén is rajta tartja vigyázó szemeit. Mint mondta, a kiemelten közhasznú egyesületben az egykori és a jelenlegi tagok közös célja és határozott szándéka a természeti kincsek védelme és az épített értékek feltétlen megóvása, további gyarapítása. Ráadásul a szervezet elkötelezett, helyismerettel rendelkező emberekből áll, akik már eddig is rengeteg önkéntes munkát végeztek a felvállalt közhasznú célok megvalósításában.