Nagyon fontos a zöldfelületek és az erdőink kérdésköre. Valamint az, hogy a magyarok mindennapjaiban mennyire játszik fontos szerepet a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a lakosság szerint hogyan kell teljesíteni a Magyarország és az Európai Unió által meghatározott klímacélokat, illetve egyetért-e azzal, hogy a klímavédelemből leginkább a nagy szennyező cégeknek kell részt vállalniuk anyagilag, és nem a magyar családoknak kell jelentős hozzájárulást fizetni, ahogyan azt Brüsszel javasolja. Lényeges kérdés az is, hogy a magyarok támogatnák-e az egyszer használatos műanyag italpalackok, a fém italdobozok, valamint az üvegpalackok visszaváltását, ezáltal növelve az újrafeldolgozás arányát. A lakosság véleményét azzal kapcsolatban is várjuk, hogy az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó további intézkedéseket vezessenek be. A kormány többek között arra is választ vár, hogy a hazai lakosság helyesnek tartja-e már kisgyermekkorban elkezdeni a klíma- és környezetvédelemre való nevelést és szemléletformálást.

Fontos, hogy minél többen kitöltsék a zöldkonzultáció kérdőívét | Fotó: MW-archív