Az egységes, szakmailag ellenőrzött temetői adatbázis és a térinformatika (GIS) közzétételéül szolgáló honlap és mobilapplikáció a kezdeményező „Életminőség” Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány, az Őrváros Közalapítvány és a Debreceni Zsidó Hitközség példamutató együttműködéséből született meg. Puskás István alpolgármester egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a bemutatott fejlesztés három fő szempont miatt igen fontos. Egyfelől amiatt, hogy a cívisvárosban a kultúra és a digitalizáció kapcsolatában újabb jelentős lépést képvisel. Másfelől Debrecen egyik értéke a városban levő felekezetek együttélése és együttműködése, melyben a kultúrának nagy szerepe van, s mintaszerű az a jó gyakorlat is, ahogyan a városi intézmények és a Debreceni Zsidó Hitközség közösen munkálkodik – mindezek jegyében fogant a most bemutatott kezdeményezés is.