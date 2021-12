Szintén a következő év eredménye lesz egy új, fedett piac­csarnok kialakítása, melyre a Vidékfejlesztési Programban nyert támogatást a település. A beruházás teljes költsége megközelítőleg 110 millió forint. – Szintén a Magyar falu programban 15 millió forintot nyertünk egy új összkerékhajtású kistraktor, hozzá pótkocsi, homlokeke, homlokrakodó és sószóró gép beszerzéseire is. Ezeket még idén leszállítják az önkormányzatnak – sorolta Erdős Tibor. A településvezető tájékoztatott arról is, hogy a Vidékfejlesztési Programban nyújtottak be pályázatot egy külterületi út felújítására. Ennek összköltsége 300 millió forint. Jelenleg a támogatási kérelmük elbírálására várnak. – Ezek olyan irányaink, céljaink, amelyeket a Magyar Kormány támogatása nélkül, önerőből nem tudtunk volna megvalósítani – hangsúlyozta Erdős Tibor.