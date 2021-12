– A versenyzőknek nehéz dolguk volt, de nagyon jól felkészültek, rengeteg energiát fektettek be, hogy megismerjék az EU intézményeit, döntéshozatali mechanizmusát, működését – vont mérleget a nap végén Pajna Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke, aki ezúttal zsűrielnöki tisztet látott el. – Nagyon fontos hogy e kérdésekben legyenek tájékozottak, azért is, mert a 2021-27-es uniós ciklus forrásainak felhasználásában már ők is tevékenyen részt vehetnek. Arra biztattam a fiatalokat, a jövőben is legyenek aktívak, orientálják diáktársaikat is, készítsék elő azokat a fórumokat, ahol megbeszélhetik, amik őket foglalkoztatják és adjanak majd javaslatokat. Most is előjöttek olyan témák, mint a Brexit, a klímaváltozás vagy az EU-bővítés, melyek hosszú távon az ő generációjukat érintik – részletezte az elnök. Hozzátette: – Személyiségfejlesztésre is jó volt a verseny, hiszen interaktívan előadták, hogyan tudnak prezentálni vagy interjút készíteni, ezek a feladatok azt segítik, hogy magabiztosak legyenek, továbbá a résztvevők egymástól is tanultak.