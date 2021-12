Egy adományozó jóvoltából nemrég két újabb oroszlánfejű törpenyúl érkezett a debreceni állatkertbe, számolt be Facebook-oldalán az intézmény csütörtökön. A nyulak már a téli szálláshelyükre költöztek, de jövő tavasszal a többi tapsifülessel együtt a két bak is birtokba veszi otthonát, ahol a látogatók is találkozhatnak majd velük.