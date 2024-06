Mint arról már korábban is beszámoltunk, hétfő reggel három autó ütközött össze Debrecenben, a Huszár Gál és a Mák utca kereszteződésében. A vármegyei katasztrófavédelem összefoglalója szerint a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket.

A mentőszolgálat két embert szállított kórházba a helyszínről

Egy autó lesodródott és fának csapódott hétfő délelőtt Hajdúböszörmény közelében, a 35-ös számú főúton. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A balesetben senki sem sérült meg.

Árokba csúszott egy autó Hajdúböszörményben, a Külső-Dorogi utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók a járművet átvizsgálták és a helyszínt biztosították. A balesetben az autó vezetője nem sérült meg.

Tűz volt hétfő délelőtt egy hegesztő csarnokban Vámospércsen, a Bagaméri utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Lehasadt faágak számos helyen

Több faág volt lehasadva Debrecenben, a Kassai úton. A debreceni hivatásos tűzoltók gépes tolólétrával vágták le az ágakat. A Hadházi úton is egy nagy fa több ága is lehasadt, emiatt azokat is eltávolították. Fát vágtak még az Ifjúság utcában, mert egy huszonöt méteres juharfa kettéhasadt.

A Panoráma úton egy négy méteres fa dőlt meg és a forgalmat veszélyeztette. Az Arad utcában egy lehasadt faágat kellett a tűzoltóknak levágniuk, mert az veszélyeztette a gyalogos közlekedést.

Egy juharfa egyik nagy ága hasadt le, majd egy másik ágon a magasban fennakadt Hajdúszoboszlón, a Mátyás király sétányon. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és kézi erővel távolították el a faágat.