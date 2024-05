Zivatar csapott le szerdán Hajdú-Biharra, Hajdúböszörmény főtere például víz alá került, Debrecent pedig jégeső verte el. Ügyeleti összefoglalójában többek között a viharkárokról is részletes tájékoztatást adott a vármegyei katasztrófavédelem.

Mint írták, lehasadt faágakhoz riasztották a tűzoltókat szerda délután. Először a debreceni Tímár utcában kellett levágniuk egy lehasadt ágat a debreceni tűzoltóknak, majd a Honvéd utcában avatkoztak be, ahol egy ág veszélyeztette a gyalogosforgalmat. Később ott egy faág egy parkoló autóra is rászakadt, azt is levágták a tűzoltók motoros láncfűrésszel. A Széchenyi utcában egy tetőről cserepek hullottak le, melyek veszélyeztették a gyalogosforgalmat. A tűzoltók kihúzós létrán át dolgoztak. Ezután a Hatvani István utcába is riasztották őket, ott egy tízméteres fa egyik ága hasadt le, a közúti forgalmat veszélyeztette, ezért azt az ágat is eltávolították a tűzoltók. Végül a megyeszékhelyen a Sárvári Pál utcában volt riasztás fa miatt. Egy szilfa két nagy ága hasadt le, melyet a debreceni egység magassági ágvágóval vágott le.

Hajdúszoboszlón, a Szilfákalja utcában is lehasadt egy faág szerdán, a város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel vágták le. Balmazújvároson pedig egy iskola udvarán dőlt meg egy nagy tuja. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták ki a fát.

Tűzhöz kétszer riasztották őket

Tűz volt egy általános iskola harmadik emeletén Hajdúhadházon, szerda délelőtt. Egy tetőtéri ablak párkánya és egy léc égett. Az esethez a debreceni, a nyíradonyi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltókat riasztották, kiérkezésükre, az ott lévők kézi tűzoltó készülékkel oltották el a lángokat. A tűzoltók kéziszerszámokkal és hőkamerával átvizsgálták az épület tetőszerkezetét, a tűz nem terjedt tovább. A beavatkozás idejére csaknem ötszáz ember hagyta el az épületet. A Hajdú-Bihar vármegyei műveleti szolgálat vizsgálja a tűz keletkezésének körülményeit és okát.