A bíróság a betörést elkövető vádlottakat rongálás bűntettében és lopás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért az elsőrendű vádlottat 3 év 6 hónap, a másodrendű vádlottat 4 év 4 hónap, míg a harmadrendű vádlottat 4 év 8 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte – tudatta portálunkkal a Debreceni Törvényszék.

A három vádlott a betörések során számos értéket tulajdonított el

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Először sikertelennek bizonyult a betörés

Az ítélet szerint a három vádlott 2022. április 16-a és április 23-a közötti napon, a késő esti órákban a harmadrendű vádlott autójával elindultak Debrecen-Dombostanyára azért, hogy lopjanak. A vádlottak megjelentek az egyik sértett ingatlanánál, ahová az első- és a harmadrendű vádlottak a lakatot a kapuról lefeszítve jutottak be.

A ház falán lévő álkamerát a két férfi leütötte azért, hogy nehogy lebukjanak, majd a ház ajtaját egy ásóval akarták felfeszíteni, de nem jártak sikerrel.

Az elsőrendű vádlott ekkor telefonon felhívta a másodrendű vádlottat, hogy vigyen neki egy akkumulátoros fúrót, hátha azzal kinyílik a ház fémből készült bejárati ajtaja. A kérésnek eleget téve a helyszínre vitte a fúrót, majd onnan távozott. Az elsőrendű vádlott ezután szétfúrta a zárszerkezetet, a zárat borító, szegecsekkel rögzített takarólemezt lefeszítette, valamint a hevederzárat is szétfeszítette. Ahhoz azonban, hogy a ház pincehelyiségébe is be tudjanak jutni, még egy fémből készült ajtót és annak zárszerkezetét is meg kellett fúrniuk. Az első- és a harmadrendű vádlott az ingatlanból elektromos rotációs kapát, elektromos láncfűrészt, fűkaszát, grilltárcsát, bográcsot és más vagyontárgyakat tulajdonítottak el, amiket bepakoltak a gépkocsiba, amivel a másodrendű vádlott addig odaparkolt. Később a helyszínről távozva egymás között elosztották a zsákmányt.

El akarták tűntetni a bizonyítékokat

A vádlottak 2022. augusztusában, a hajnali órákban megjelentek az egyik sértett debreceni házánál. A bűncselekmény elkövetésekor az ingatlanon egy új építésű földszintes, tégla falazattal rendelkező, nettó 41 négyzetméter alapterületű, bútorokkal berendezett épület állt. A vádlottak bejutottak a házba, majd a kutatás után főleg elektronikai eszközöket vettek magukhoz, majd megállapodtak abban, hogy a nyomaik megsemmisítése érdekében a házat felgyújtják. A ház környezetében egyébként nem tartózkodtak és annak közelében más épület sem volt. A vádlottak a házba lévő ruhadarabokat gyújtották meg, így keletkezett a tűz, amelynek következtében leégett és részben megsemmisültek a házban lévő berendezési és használati tárgyak.

A lakóház épületelemei az áthidalók és a födémszinti koszorú kivételével teljesen megsemmisültek, a sértettnek összesen közel 27 millió forint kárt okoztak.

És itt még nincs vége...

A bűncselekménysorozat 2022. augusztus végén hajnalban folytatódott, amikor a három vádlott megjelent egy másik sértett debreceni ingatlanánál, amelyen a cselekmény elkövetésekor egy földszintes, felújított állapotú, bruttó 28 négyzetméteres alapterületű bútorozott, könnyűszerkezetes ház állt. A vádlottak a ház bejárati ajtaját egy vascsővel felfeszítették, a házból eltulajdonítottak különböző értéktárgyakat, majd a távozásuk előtt megbeszélték, hogy úgy semmisítik meg ismét a hátrahagyott nyomaikat, hogy felgyújtják a házat. A vádlottak cselekményükkel közel 15 millió forintos kárt okoztak.

A három férfi 2022. szeptemberében is betört az egyik sértett Debrecen, Tornyos utcai házába. Ott főleg fémtárgyakat vettek magukhoz, amiket bepakoltak a gépkocsijukba és annak utánfutójára, majd a vagyontárgyakat eladták az egyik MÉH telepen, az ott kapott pénzt pedig elosztották egymás között.

A bíróság elrendelte az elsőrendű vádlottra jogerősen kiszabott 1 év 10 hónap börtönbüntetés, míg a másodrendű vádlott esetében szintén jogerősen kiszabott 1 év, valamint a jogerősen kiszabott 1 év 8 hónap fiatalkorúak fogházbüntetésének utólagos végrehajtását.

A járásbíróság ítélete nem jogerős. Az ügyészség a vagyonelkobzás mértékének felemelése érdekében, míg a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért jelentettek be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik – olvasható a közleményben.