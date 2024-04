Egy 34 éves debreceni férfi volt a szervezet feje. Főképp speeddel kereskedett, de igény esetén ellátta felvásárlóit más kábítószerekkel is. Az adatok szerint három ügyfele, egy 40 éves debreceni, egy ugyancsak 40 éves derecskei, valamint egy 29 éves hajdúbagosi férfi nemcsak saját fogyasztásra vásároltak tőle, hanem továbbértékesítési céllal is – számolt be róla a police.hu.

A nyomozók a razzia során 13 millió forintot foglaltak le

Forrás: police.hu

Több helyszínen, egyszerre csaptak le a nyomozók

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága április 9-én egy nagyszabású akciót szervezett a banda felszámolására. Egyszerre öt helyszínen ütöttek rajta a kereskedőkön a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének, valamint a Cívis, a Jonatán és a Körös Közterületi Támogató Alosztály rendőreinek segítségével.

A kutatások során közel 2 kilogramm amfetamint találtak, aminek a feketepiaci értéke 9 millió forintra tehető.

A bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítási eszközök mellett vagyonvisszaszerzés keretében 13 millió forintot, 1 millió forint értékű arany ékszert és egy autót is lefoglaltak a nyomozók, mely intézkedéseket a Készenléti Rendőrség Bűnügyi Technikai Osztálya és járőrei is támogattak.

Az ügy teljes körű felderítése során a négy kereskedőn kívül hét fogyasztót is előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki kábítószer birtoklása miatt. A hálózat fejét, a 34 éves férfit, továbbá a derecskei elosztóját a bűnügyesek őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, két társuk jelenleg szabadlábon védekezhet. Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett miatt indult eljárás velük szemben – olvasható a közleményben.