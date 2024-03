Szabadtéri tűz volt Nyírmihálydiban, a Szőlő utcában és a Gelsi úton is. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el mind a két területen a lángokat. Hajdúböszörményben, a Nagy-Bocskai szőlőben ötszáz négyzetméteren égett a száraz gaz, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be. A debreceni hivatásos tűzoltókat is szabadtéri tűzhöz riasztották. Hajdúhadházon, a Bedő Albert utcában kétszáz négyzetméteren égett az avar, ezért azt a tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltották el a tüzet.