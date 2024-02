Mérész Ferenc, az étterem tulajdonosa a Haon megkeresésére elmondta, maga is értesült az intézkedésről. A vendéglátóegységet egyelőre zárva tartják, az épületben nem tartózkodik senki. Hangsúlyozta, elsődleges az emberek biztonsága, így óvatossági alapon a szükséges ideig nem nyitnak ki. Hozzátette, remélhetőleg minél hamarabb visszakapják a lehetőséget, hogy dolgozhassanak, a tűzoltóság vizsgálati eredményétől függően szerdán, az esti órákban akár már újra kinyithat az étterem.



A tűzoltóknak és a rendőröknek több dolguk is akadt az elmúlt 24 órában, sajnálatos módon komolyabb balesethez is ki kellett vonulniuk. Kedden ugyanis két autó ütközött össze a 35-ös főúton, a baleset helyszínéről két gyermeket is kórházba szállítottak. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk: