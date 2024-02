Gellert kaphatott a lövedék

A vadászoknál alapvető szabály, hogy lőni csak az egyértelműen felismert vadra lehet. Ha a célpont bizonytalan, vagy a vadász zörgő levelekre lesz figyelmes, szóba sem kerülhet, hogy elsüsse a fegyvert

– mondta az elnök. Forgács Barna szerint kicsi lehet a valószínűsége, hogy célzott lövést adott le az illető. Szerinte sokkal inkább elképzelhető, és sokkal gyakrabban elő is fordul, hogy egy vadat akar eltalálni a vadász, a lövedék pedig egy fatörzset vagy egy ágat eltalálva irányt vált. Ilyen esetben ugyanis akár több száz méterrel távolabb is becsapódhat a golyó egy olyan helyre, ami a vadász számításán kívül esik. Előfordulhat az is, hogy véletlenül sül el a fegyver töltés vagy ürítés közben, illetve, ha megbotlik a használója. Természetesen a fegyvernek még ekkor sem szabadna kibiztosított állapotban lenni, azonban történhet emberi mulasztás. Megjegyezte, természetesen felvetődik az ügyben a vadász felelőssége is, hiszen meglehetősen komoly sérülést lehet okozni egy vadászfegyverrel. Mint mondta, egy golyóspuska lövedéke háromezer méter távolság felett is képes halálos sebet ejteni.

Arra a kérdésre, hogy milyen felszereléssel kell rendelkeznie a vadásznak, hogy megbizonyosodjon a célpontról, a kamara elnöke hangsúlyozta, attól függetlenül, hogy hivatásos vadásznak bizonyos körülmények között engedélyezettek a vadászati eszközök, nem ezekben a kiegészítő berendezésekben kell keresni a hibát.

A jogszabály szerint ugyanis nappal jól láthatóan, minden kétséget kizáróan fel kell ismerni a vadat. Tehát nem lehet arra hagyatkozni, hogy a hőkamerán mozgást látunk, egy lelkiismeretes vadász ugyanis nem engedi el a golyót.

Az internet népe igazságot szolgáltatna

Az eset bejárta az országos sajtót, és – ahogy az lenni szokott – megosztotta az internetezőket. Az egyik csoport a vadászatot tiltaná be, a másik fél a túrázást. Számos meghökkentő hozzászólást olvasni. Vannak, akik szerint a vadászokat kellene lelőni, míg mások épp azt írják, aki ilyen erős indulatokkal áll a kérdéshez, nem különb egy gyilkosnál.

Valaki szerint nem lehet profi vadász, ha józan volt, mások lényegesen komolyabb hangvételben kifogásolják, hogy valóban előfordul, hogy a vadászok ittas állapotban hódolnak hobbijuknak. Több hozzászóló ellenben a túrázókat okolja, mondván, a kérdéses terület vadászok számára van fenntartva.