A KR NNI Bűnügyi Szolgálat Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály debreceni osztálya évek óta nagy figyelmet fordít az illetékességi területén kábítószerrel kereskedő szervezett bűnözői csoportok felszámolására. Több sikeres akciót hajtottak már végre. Volt, hogy országos drograzzia részeként ütöttek rajta illegális szerekkel kereskedő bűnbandán, míg a mostani akciót megelőzően tavaly ősszel egy, a szalonjában dílerkedő kisújszállási fodrászra csaptak le – emlékeztetett közleményében a KR NNI.

Mint írták, a kábítószer-terjesztés visszaszorítása érdekében végzett felderítő munkájuknak köszönhetően év elejére újabb bűnözői csoport került látókörükbe. Kiderült, hogy Jász-Nagykun-Szolnok területén egy csapat tavaly tavasz óta rendszeresen árusít olyan kábítószert, amit maguk állítanak elő. A gyanú szerint a szervezet konspiráltan, jól szervezetten, a feladatokat egymás közt megosztva végezte az illegális termesztést és terjesztést. Az előállításért, illetve a beszerzésért is más-más felelt, ugyanúgy, ahogy a tárolásért és az értékesítésért is. Az árut volt, hogy közvetlen vevőknek értékesítették, de akadtak viszonteladóik is. Az egymás közötti egyeztetések, beszélgetések titkosan zajlottak – részletezték.

Miután a KR NNI debreceni nyomozói azonosították a szervezet öt tagját, elfogásukra összehangolt, nagyszabású akciót szerveztek. Február 20-án hajnalban egy Szolnok határában lévő parkolóból a helyszíni eligazítást követően közel száz rendőr egyszerre indult útnak. Az NNI debreceni egysége mellett a szegedi és a miskolci osztály nyomozói is részt vettek a végrehajtásban, ahogy a KR Regionális Bevetési Igazgatóság debreceni, miskolci és nyírbátori osztályának munkatársai is.

Az elfogásokban segítségükre volt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTO egysége és több nyomozója is.

Több száz tövet találtak a rendőrök

Az úti cél Szolnok, Rákóczifalva és Zagyvarékas volt. Ezeken a településeken fogták el az öt gyanúsítottat: egy 49, egy 41, egy 37, egy 34 és egy 30 éves férfit. A hozzájuk tartozó ingatlanokban kutatást tartottak. Ennek során felszámoltak két marihuánaültetvényt. Összesen 232 tő cannabis sativa került elő. Ezek között voltak palánták, illetve virágzás előtti és virágzási állapotban lévők is. Így a folyamatos értékesítés biztosított volt. A termesztés speciális sátrakban zajlott, amik nagy teljesítményű izzókkal ellátott, hőtükrös lámpákkal voltak felszerelve, hogy az optimális fényviszonyt és a hőmérsékletet biztosítsák. Szellőztető és párásító rendszert is kiépítettek a növények kedvező fejlődése érdekében.

A még cserépben lévő növényeken túl a nyomozók értékesítésre szánt virágzatot is találtak egy hűtőben. Ezek papírtasakokba voltak már becsomagolva. Emellett más helyszíneken még közel 5 kg marihuánát és mintegy 300 gramm amfetamint is lefoglaltak a rendőrök, ahogy a kábítószerek tárolásához, porciózásához és csomagolásához használatos tárgyakat és különböző informatikai eszközöket is.

Bár a lefoglalt növényeket és anyagmaradványokat még szakértők vizsgálják, az elsődleges becslések szerint a megtalált drog több tízezer adag kábítószernek felel meg, aminek a feketepiaci értéke meghaladja az 50 millió forintot.

Az elfogott öt férfinek kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd ezt követően bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a Szolnoki Járásbíróság tegnap el is rendelt.