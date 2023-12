Blokádok, több napja tartó demonstrációk bénítják meg a teherforgalmat a lengyel és a szlovák határátkelőhelyeken. A lengyel blokád miatt – amelyhez a szlovák fuvarozók is csatlakoztak és elzárták az egyetlen, kamionok által is használható ukrán – szlovák átkelőt – a torlódások már hazánkban is érezhetők. Az Ukrajnába tartó teherautósok Magyarországon keresztül próbálják meg elérni úti céljukat – mutat rá szombati közleményében a rendőrség, amely a torlódások csökkenése érdekében több forgalomszabályozó eszközt is bevet.

Ezek egyike Hajdú-Bihart is érinti: mint azt az Útinform írta,

az ukrán kamionokat az M3-as autópályán a 183-as km-nél, a Polgár/Görbeháza pihenőn keresztül az M35-ös autópálya Berettyóújfalu - M4-es autópálya Nagykereki határátlépő felé tereli a rendőrség. A személyforgalmat viszont az autópályán továbbengedik Vásárosnamény felé.

A rendőrség arra kéri a tehergépjárművek vezetőit, hogy fokozott figyelemmel, a rendőrök jelzéseinek, utasításainak megfelelően közlekedjenek. Legyenek türelmesek és a kialakult helyzetről, az aktuális várakozási időről folyamatosan tájékozódjanak a rendőrség honlapján, valamint készüljenek fel a hosszabb várakozási időre.