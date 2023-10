Ahogy arról már írtunk, sorban újulnak meg pihenők többek között az M3-as és az M35-ös autópályán is. A felújítást az előbbi sztrádán lévő polgári leállóval kezdte az MKIF Zrt. még szeptemberben, néhány napja pedig arról számoltak be, hogy az országhatár irányába utazóknak már vissza is adták a pihenőhelyet. Arról pedig, hogy milyen lett az átalakítás után, képeket is közöltek.

Forrás: MKIF Zrt.

Mint emlékeztettek, a megújuló pihenőkben cserélik a gépészetet, a belső burkolatokat, a szanitereket, az ajtókat, a tetőket, megújulnak a külső homlokzatok is. Új bútorokat helyeznek ki, és ahol szükséges, a régi burkolat helyére is új aszfalt kerül a parkolókban és a pihenők útjain. A pihenőhelyek felújításához a külső, zöld környezet megújítása is kapcsolódik.