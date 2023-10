Védője egy észrevételt is tett, miszerint a kamerafelvételen látható, amint felsegítik a férfit. Álláspontja szerint a mozdulatokban segítő szándék, még gyengédség is megfigyelhető. Az ügyész erre reagálva megjegyezte, a felsegítés közben kétszer is erőteljesen a tarkójára csapnak áldozatuknak, ami nem éppen tükrözi a gyengédség jeleit. Kifejtette, másodpercenként elemezte ki a térfigyelő kamera felvételét, amelyen látható, összesen 25 ütést és rúgást mértek a sértettre.