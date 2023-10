A vádlottak többeknek gyors kötözővel összekötözte a kezeit és bántalmazták is őket. A vádlottak a házban rátaláltak a sértettre is, akiről olyan információjuk volt, hogy nagyobb mennyiségű készpénzt és kábítószert tart a házban. A férfi kezeit, lábait megkötözték, bántalmazták és a fejét letakarták. A vádlottak értékek után kutattak, eközben a náluk lévő gázriasztó-fegyvert legalább háromszor elsütötték, ezzel erősítették a rendőri intézkedés látszatát és a fenyegetés komolyságát. A vádlottak négy megkötözött nőt a ház fürdőszobájába vitték és azzal fenyegették őket, hogy ha nem működnek együtt, akkor a TEK-es intézkedésre is sor fog kerülni.