A baleset után portálunknak nyilatkozott az a férfi is, aki megpróbálta újraéleszteni a lányt, ám nem járt sikerrel. Mint mondta, elkeserítőnek tartja, hogy több autós is elhajtott a lány mellett, ő volt az első, aki megállt, pedig a gázolás már korábban történt. Hozzátette azt is, hogy a balesetet okozó sofőr az autója mellett állt, feltehetőleg sokkot kapott, a mentőket pedig egy fiatalember értesítette, aki a buszmegállóból volt tanúja az eseményeknek.