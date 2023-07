Az avartüzek veszélyeiről és a tűzoltóság nyári időszakban végzett munkájáról beszélt a Haonnak Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője szerint a tapasztalat azt mutatja, az avartüzek egy részét általában a kerti hulladék elégetése okozza, emellett főútvonalak mentén száraz időben kiégő nádasok meggyulladása is felelős lehet az avartüzekért. Habár gyakran előfordul, hogy a forgalmat veszélyeztető füst miatt lezárnak egyes utakat, azonban a főhadnagy szerint Debrecen környékén elhanyagolhatók az avartüzek. Ez talán annak is köszönhető, hogy a lakosság tisztában van azzal: a szemétégetést rendelet tiltja.

Elég egy szikra

Statisztika bizonyítja, hogy leginkább az emberi felelőtlenség okozza a szabadtéri tüzeket. Bármilyen hihetetlen, egyetlen cigarettacsikk, egy száraz növényzet közelében tartózkodó, felforrósodott gépjármű is jelentősebb tűzhöz vezethet. De a nem megfelelően karbantartott mezőgazdasági gépek is felelőssé tehetők, vagy ha például egy kaszáló nekimegy egy kőnek, és szikra keletkezik.

– A tavalyi aszályos időszakban számos szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók. Míg márciusban 350, nyárra több mint 700 esetben volt szükség beavatkozásra. Ezek a tüzek főként a terület szárazsága miatt hatalmasodtak el, melyre a szél is rásegített – mondta el érdeklődésünkre Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő.

Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő

Forrás: Napló-archív

Hozzátette, sok esetben az is nehezíti az oltást, hogy a terület járművel nem közelíthető meg, így csak kéziszerszámokkal tudnak beavatkozni a lánglovagok. Emellett védett területen egy-egy oltási technikát – például a körbetárcsázást – nem tudnak megvalósítani, hiszen azzal nagyobb kárt okoznának.

A nyári viharok is megterhelők

Nemcsak tűzesetekhez riasztják a katasztrófavédelem munkatársait nyáron. Általánosságban elmondható, hogy tartósan meleg időben a balesetek száma is megnövekszik. Emellett egy-egy viharos időjárás is megterhelő napot jelent a tűzoltóknak, ilyenkor csaknem száz esethez is kivonulnak.

– Debrecenben az utóbbi években többször előfordult, hogy az erős széllel érkező eső száraz ágakat hasított le, amelyek számos parkoló autót tönkretettek a városban, illetve utakat zártak el a kidőlt fák. Ilyenkor egyszerre vonulnak ki a tűzoltók, sok esetben az önkéntesek segítségére is szükség van – fejtette ki Papp-Kunkli Nóra.

A tűzoltók 2022-ben több mint ötezer esethez vonultak ki, azonban az idei évre is bőven jutott munka számukra. A legtöbb tragédiával a műszaki mentésekkor találkoznak, a főhadnagy szerint az elmúlt időszakban számos halálos közúti balesetnél voltak jelen. Az egyik legborzasztóbb eset tavaly történt Ebesnél, a balesetben egy kismama is érintett volt, illetve amikor egy mezőgazdasági vontatóval karambolozott egy kisbusz, amelyben kilencen ültek. Említésre méltó emellett az az iparbiztonsági baleset is, amikor a 33-as főúton gázpalackokat szállító kamion pótkocsija borult fel. Sok palack megsérült vagy fel is hasadt, ezért ez különösen nagy veszélyt jelentett a tűzoltókra.

Különösen veszélyes eset volt, amikor a 33-as főúton gázpalackszállító pótkocsi borult fel

Forrás: Napló-archív

Fedél nélkül maradva

Papp-Kunkli Nóra szerint sajnálatos módon szintén tragikus, hogy nagyon sok ember veszítette el az otthonát lakástűz miatt. Habár sérült viszonylag kevés volt az elmúlt időszakban: míg 2021-ben 12 ember hunyt el lakástűzben, tavaly mindössze egy hasonló eset végződött halállal.

A lakásban keletkezett tüzeknél leginkább azzal találkoznak a tűzoltók, hogy a legtöbb esetben egy apró figyelmetlenség – például egy leégett étel – miatt terjednek el a lángok. De ugyanígy katasztrófát okozhatnak a túlterhelt hálózatok, hiszen – főleg a panelházakban – az elöregedett elektromos vezetékek nem a mai felhasználásra voltak tervezve.

HL