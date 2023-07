A hétfő délutáni viharkárok felszámolását kedden is folytatták a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltók. A debreceni egységek mellett a környező települések tűzoltói is segítették a műszaki mentést a megyeszékhelyen. 91 területet számoltak fel, de a fakivágásokat és a lehasadó ágak eltávolítását még szerdára virradó hajnalban is folytatták. A legtöbb helyszínre a tűzoltók az áramszolgáltató szakembereivel közösen vonultak, hiszen a lehasadt faágak a vezetékekben is károkat okoztak - olvasható a katasztrófavédelem szerda reggeli összefoglalójában.