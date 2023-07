A Borsnak a balesetet követően egy szemtanú is nyilatkozott. - Elég rosszul nézett ki a helyszín, de bevallom, én reménykedtem benne, hogy a robogós él, mert ahogy láttuk, sem ő, sem az autós nem mehetett túl nagy sebességgel. Úgy tudjuk, hogy az utcán még életben volt, aztán kórházba is vitték. Aztán elmondták, hogy nem volt rajta bukósisak. Sajnáljuk a srácot és az autóst is – sorolta egy helyi férfi.

A lap azt írta, a kokadi robogóst, Norbertet sokan ismerték a környéken, most tucatnyian siratják a férfit:

Szegény Norbit és a családját is nagyon sajnáljuk. Jó srác volt, soha nem ártott senkinek. Igen, hiba volt nem felvenni a bukósisakot, de nem ezt érdemelte, ahogyan a családja sem, nagyon szerették egymást. Őszinte részvétünk a családnak és a barátoknak, sosem feledjük őt

mondta a Borsnak a férfi egyik ismerőse.