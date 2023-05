Az első téves riasztásunk

Közben a szolgálatparancsnokok, valamint a híradó ügyeletesek is átadják egymásnak az információkat arról, mi is történt az előző szolgálatban. A híradó szobában egy kiépített bázis található: monitorok sokasága, rádióállomás segít koordinálni a 112-es segélyhívó felől beérkező hívásokat. De előfordult már, hogy egy járókelő egyszerűen bekopogott az ablakon, mert rászorult az ujjára a gyűrű.

Éppen az elméleti oktatás kezdődött volna az emeleti tanteremben, amikor megérkezett az első riasztás: a folyosó a hangosbemondótól visszhangzott, nyíltak az ajtók, és a tűzoltók máris futólépésben indultak a szerek felé. A bejelentés kezdetétől követően egy kétperces szignál hallható a hangszórókból: ennyi idejük van arra, hogy teljes felszereltségben útnak induljanak.

A filmekből ismert csúszdarudak még mindig használatban vannak. Ezt nem a látvány, hanem az idő szűkössége indokolja. A riasztás pillanatában kinyíló mágnesajtókon keresztül a vaskos fémoszlop segítségével pillanatok alatt a tűzoltóautók mellett teremhetnek a lánglovagok. Szerencsére ezúttal nem volt szükség rá, mert hamar kiderült, nincs nagy baj, mindössze egy tűzjelző kapcsolt be a Szabó Kálmán utcán.

Bőven akad tennivaló

Az unalom ritka a laktanyában, minden napra jut valami elfoglaltság: így általános oktatás, a körletek rendbetétele, a karbantartás és a takarítás is a feladatok közé tartozik. A helyismereti oktatáson például kiemelt létesítményekhez, kórházakhoz, intézményekhez vonulnak ki a tűzoltók. Ilyenkor ellenőrzik a tűzcsapokat, megnézik a felállítási helyeket, valamint azt, hol kell elvégezni az áramtalanítást vagy épp a gázvezetékek kiszakaszolását. Végül megvizsgálják, honnan lehet szerelni vészhelyzet esetén, elősegítve a leghatékonyabb beavatkozást. A szituációs gyakorlaton pedig már egy élő helyzethez hasonló szimulációt hajtanak végre.

Részt vettünk egy gyakorlati oktatáson is, vízágyú szerelést végeztünk el a magasból mentő járművön. Pontosabban friss tűzoltóként mi inkább felügyeltük a folyamatot, amíg újdonsült kollégáink dolgoznak. A tűzcsapot tömlők segítségével összekötötték a tűzoltóautóval, annak szivattyújával táplálták az emelőt.

A gyakorlatok és a beavatkozás mellett a napi sporttevékenység is előírás, hogy a fizikailag is alkalmasságuk is minél jobb legyen. Az állóképesség fejlesztésére egy tornaterem és egy edzőterem is rendelkezésre áll.

Újoncként inkább a könnyebb elfoglaltságot választottuk, és körbejártuk az épületet. A Böszörményi úti laktanyában nemcsak a bevetésre kész lánglovagok tartózkodnak, az épületben található a Debreceni Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Katasztrófavédelem Hajdú-Bihar vármegyei kirendeltsége is.

Mindennapok a körletben

A folyosókat járva szembe tűnik, a tűzoltók büszkék a hagyományaikra, az előtérben lévő vitrinekben az elért eredményekről árulkodó serlegek, kitüntetések, ereklyék láthatóak, a falakon tablók, leszerelt kollégákkal készült közös fotók és a tűzoltókért rajongó gyermekek rajzai láthatóak.