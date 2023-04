Előkészítő ülést tartott a Debreceni Járásbíróság hétfőn délután annak a fiatal nőnek az ügyében, akit pénzmosással vádolnak.

Az ügyész által ismertetett vádirat alapján egy ismeretlen személy egy Debrecenben bejegyzett cég számlájáról 2020 folyamán öt tranzakcióval 38 millió forintot utalt át a vádlott bankszámlájára, akinek tudomása lehetett arról, hogy az összeg bűncselekmény elkövetéséből származott. Hogy ezt leplezze, és a pénz eredetét eltitkolja, különböző pénzügyi tevékenységeket hajtott végre az utalást végző személy utasításának megfelelően.

Bankjánál előre jelezte, hogy Malajziában tranzakciókat fognak végrehajtani. Így is történt: a délkelet-ázsiai országban még abban az évben 260 ezer forintnyi készpénzt vettek fel, valamint ugyanezen a napon több mint hatmillió forint értékben internetes vásárlást is fedeztek a számláról. A vádlott számlájáról emellett átutalásokat is végrehajtottak, összesen csaknem 15 millió forint érkezett így különböző gyűjtőszámlákra, melyből kriptovalutát vásárolt, majd virtuális pénztárcákba továbbította az összeget. Emellett 10 millió forintot egy nemzetközi bankszámlára transzferált, melyet külföldi személyek részére utalt át.

A nyomozó hatóság a fiatal nő számlájáról több mint hétmillió forintot lefoglalt, azonban a vagyon elleni bűncselekményből származó további 30 millió forint nem térült meg. Az ügyészség pénzmosás bűntette miatt 1 év 8 hónap börtönbüntetést indítványozott, valamint a hiányzó összeg mértékéig vagyonelkobzást rendelt el.

Dr. Lugosi Tímea bíró ismertette a jelenlévő vádlott számára az előkészítés lényegét, miszerint, ha beismeri a vádirattal egyezően a bűncselekmény elkövetését, tárgyalás lefolytatása nélkül sor kerülhet az ítélethozatalra.

Csakis részben ismerem el a bűncselekményt. Úgy érzem, nem teljesen vagyok bűnös

– mondta, hozzátéve, fenntartja a korábbi vallomását.

Dr. Lugosi Tímea bíró

Forrás: Kiss Annamarie

A bíró így tárgyalási szakaszba léptette az ügyet, mely júniusban veszi kezdetét. Az ügyész jelezte, tanúként kívánja meghallgatni az eset két érintettjét.

Mint kiderült, a húszas éveiben járó fiatal nő büntetlen előéletű, Románia területén élő magyar állampolgár. Habár a pénzmosási ügyekről az emberek öltönyös maffiózókra, dörzsölt üzletemberekre hajlamosak gondolni, a bűncselekmény jellege ellenére nem egy elvetemült bűnöző állt a bíróság előtt: az átlagos, rendezett külsejű lánynak elmondása szerint szépségipari végzettsége van. Vagyona nincs, a szüleivel él. Az ügy kezdete óta pánikbetegségben szenved, és egészségügyi problémákkal küzd.

Feltehetőleg a gyors meggazdagodás lehetősége miatt élt a könnyű pénzszerzés lehetőségével.

HL