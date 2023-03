Emlékeztetett, a testi sértést a vádlottak is elismerték, mindössze az ütések mennyisége és nagysága volt kérdéses. A vádlottak néhány kisebb ütésről beszéltek, azonban az igazságügyi orvosszakértő szerint legalább öt erőteljes ütés is érte lakókocsiban tartózkodó ismerősüket, akinek az orrcsontja is eltört. Ez pedig kimeríti a súlyos testi sértés fogalmát.