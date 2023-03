Szerda hajnalban Debrecen és Hajdúböszörmény között egy autó az árokba csúszott. A tűzoltók átvizsgálták a járművet, a mentőszolgálat az autó két utasát kórházba szállította – áll a vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.

Hajdúszoboszlón, a Wesselényi utcában egy lemezkerítést bontott meg a szél. A kerítésrész veszélyeztette a gyalogosforgalmat, ezért a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal eltávolították.

A debreceni hivatásos tűzoltók először az Áfonya utcába vonultak. Ott egy tizenöt méteres akácfa egyik ága hasadt le, melyet magasból mentőn keresztül láncfűrésszel vágtak le. A Miklós utcában egy lakatlan ház tűzfaláról téglák hullattak le a szomszédos lakóház tetejére. A tűzoltók eltávolították a meglazult téglákat. A Rózsástelep utcában egy nagyméretű fa dőlt meg, a forgalmat veszélyeztette. A tűzoltók szintén láncfűrésszel avatkoztak be. A Pallagi útra is riasztották őket, ott is egy nagy fa okozott gondot. A fát a hivatásos tűzoltók a debreceni önkéntes egységgel közösen láncfűrésszel vágták ki.

A hajdúszoboszlói Fertő utcában egy fa egy villanyvezetékre dőlt. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik létrán át motoros láncfűrésszel távolították el a fát.

Villanyoszlopnak ütközött egy autó szerdán Vámospércsen, a Dózsa György utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet és a helyszínt biztosították, az áramszolgáltató kiérkezéséig.

Este egy rakomány nélküli kamion borult az árokba Hortobágyon, a híd közelében. A balmazújvárosi önkormányzati és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták a járművet és áramtalanították azt. A kamion sofőrjét a mentőszolgálat kórházba szállította.