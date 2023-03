Tölgyfa dőlt az úttestre kedden hajnalban Gáborjánban. Debrecenben, a Ghilányi utcában fűzfa borult az útra, a Mészöly Géza utcában pedig lehasadt egy faág. Ismét riasztották a tűzoltókat a Csillag utcába, ahol leomlott egy ház tűzfala egy másik lakásra. A Kazinczy utcában egy nagy fa két ága hasadt le egy tárolóra. A Pósa utcában is megdőlt egy fa, melyet szintén a város tűzoltói vágtak ki. Balmazújvároson is kidőlt egy-egy fa a Dózsa György és a Veres Péter utcában. Hajdúszoboszlón egy szilvafa adta meg magát az elemeknek, később a Kölcsey utcába vonultak a helyi hivatásos tűzoltók, ott kettéhasadt egy másik fa. Berettyóújfaluban a vihar cserepeket sodort le egy családi ház tetejéről. Ebesen is vonultak a tűzoltók egy nyolcméteres fa miatt, amely a kerítésre dőlt, azt kellett láncfűrésszel eltávolítaniuk. Komádiban egy lakóház lemez tetejét bontotta meg a szél, ott a település önkormányzati egységére volt szükség. Este újra Debrecenbe vonultak a tűzoltók. A Csapó utcában egy alumínium cső lógott egy tízemeletes társasház tetejéről, veszélyeztetve járókelőket és parkoló autókat, emiatt avatkoztak be az egységek.

Kedd reggel tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Bocskaikertben, az Állomás úton egy melléképület tetőszerkezete égett. A tűz az épület szigetelésére is átterjedt. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.

Összeütközött két autó Debrecenben, a Mikepércsi út és a Gázvezeték utca kereszteződésében. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet - foglalta össze a Haonnak a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei szóvivője.