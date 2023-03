A Csillag utcába is újra riasztották a tűzoltókat, ezúttal egy ház tűzfala borult egy másik lakásra. A Kazinczy utcában egy nagy fa két ága hasadt le, amjd zuhant egy tárolóra. A Pósa utcában is megdőlt egy fa, azt is a város tűzoltói vágták ki. Balmazújvároson szintén fa dőlt ki a Dózsa György és a Veres Péter utcában is. Hajdúszoboszlón egy szilvafa dőlt meg, azt kellett eltávolítaniuk a, később a Kölcsey utcába vonultak a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók, ahol egy fa kettéhasadt. Berettyóújfaluban a vihar a családi ház tetejéről a cserepeket sodorta le. Ebesen egy nyolc méteres fa miatt vonultak a tűzoltók, mely a kerítésre dőlt, azt kellett láncfűrésszel eltávolítaniuk.