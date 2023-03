A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) debreceni egysége a januári akciót követően ismét lesújtott a környék kábítószerterjesztői hálózatára. A nagyszabású akcióban újabb öt személyt fogott el. A banda legidősebb tagja az ablakon keresztül dobálta ki a kábítószer porciózásához szükséges eszközöket, amikor a rendőrök behatoltak lakásába. Így próbált megszabadulni a terhelő bizonyítékoktól. Ad hoc terve azonban nem jött be. Őt is és társait is – elég bizonyíték alapján – gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, majd a bíróság mindegyiküket le is tartóztatta – adta hírül a police.hu.

A januári összehangolt razzia során a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda debreceni egysége elfogott öt olyan fiatalt, akiket azzal gyanúsít, hogy 2021 decembere óta folyamatosan ők látták el droggal a hajdú-bihari fiatalokat. A büntetőeljárás velük szemben azóta is folyamatban van.

Ugyanakkor újabb kábítószerkereskedők kerültek a nyomozók látókörébe. Mint kiderült, ez a csapat is droggal árasztotta el Hajdú-Bihar vármegyét. Drogterjesztésük célpontjai a fiatalok voltak, akiknek 2021 ősze óta rendszeresen értékesítettek kábítószert. A bűnös üzletet szervezetten és konspiráltan működtették, az egyes feladatokat egymás között felosztva.

A csapat öt tagján a KR NNI debreceni osztálya a Debreceni Rendőrkapitányság nyomozóival közösen és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek támogatásával ütött rajta 2023. március 21-én.

Debrecenben, Hajdúszoboszlón és Hajdúböszörményben voltak elfogások és kutatások.

Az akció során öt férfit fogtak el: a 41 éves L. Zoltán Róbertet, a 39 éves B. Norbertet, a szintén 39 éves G. Attila Csabát, a 29 éves É. Márkot és a 25 éves Sz. Ferencet.

Mikor az egyenruhások Debrecenben L. Zoltán Róbert 9. emeleti lakásába behatoltak, látták, hogy a férfi az ablakon dobálja kifelé a kábítószer porciózásához általa használt eszközöket. A kidobott tárgyakat a rendőrök a szomszédos erkélyen, illetve a panelház alatti füves területen találták meg, majd lefoglalták. Ugyanúgy, ahogy a társainál talált őrlőket, mérlegeket és különböző csomagoló eszközöket is, valamint a kábítószergyanús anyagokat, melyek egy része az elsődleges szakértői vélemény alapján marihuána, míg másik része amfetamin. Lefoglaltak még tőlük mobiltelefonokat és SIM kártyákat is.

Miután a KR NNI debreceni nyomozói előállították az öt férfit, mindegyiküket gyanúsítottként hallgatták ki bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelemmel, majd mind az ötüket bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit időközben a Debreceni Járásbíróság el is rendelt.

A nyomozók – folytatva a büntetőeljárást – vizsgálják, hogy a hálózatnak volt-e több drogértékesítő tagja, illetve hogy a csapat milyen kiterjedt fogyasztói kört láthatott el pontosan, és ezáltal mennyi haszonra tehettek szert. Ahogy természetesen az is a nyomozás tárgyát képezi még, hogy megállapítsák, a kábítószert milyen forrásból szerezték be.