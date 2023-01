A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály debreceni osztálya a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársaival együtt január 18-án összehangolt akció keretében ütött rajta egy kábítószer-terjesztéssel foglalkozó Hajdú-Bihar vármegyei csapaton – írja a police.hu. A megalapozott gyanú szerint az öttagú társaság 2021 decembere óta folytatta illegális üzletét, melynek során ők látták el droggal a hajdú-bihari fiatalokat. A két hajdúböszörményi, egy debreceni, egy hajdúszoboszlói és egy sárospataki férfi egymással folyamatosan konspirálva, szervezett keretek között végezte bűnös tevékenységét, amiről még a közvetlen családtagjaik sem tudtak.

Forrás: police.hu

A fiatalok elfogását éppen ebből kifolyólag szinte hitetlenkedve nézték végig hozzátartozóik.

A több mint ötven rendőr bevonásával végrehajtott razzia során az elfogásokon túl kutatásokra is sor került. A nyomozók mind az öt gyanúsított lakhelyét alaposan átvizsgálták, és minden olyan eszközt lefoglaltak, mely a kábítószer-terjesztést alátámasztja. A lefoglalási jegyzőkönyveken így szerepelnek növényi anyagok, csomagolóeszközök, fóliák, tasakok, őrlők, digitális mérlegek, valamint a bűnös kapcsolattartásra használt mobiltelefonok és SIM-kártyák is.

A fiataloktól lefoglalt készpénz közel egymillió forint és 400 euro.

Forrás: police.hu

Az öt terjesztő mellett a nyomozók előállították egyikük kábítószer-fogyasztó barátnőjét is. A 23 és 26 év közötti férfiakat a KR NNI debreceni nyomozói kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják. Kihallgatásukat követően kezdeményezték mind az ötük letartóztatását, amit a Debreceni Járási Ügyészség indítványára a Debreceni Járásbíróság el is rendelt.

Forrás: police.hu

Az még a nyomozók előtt is kérdéses, hogy a fiatalokat mi vitte rá az igencsak jól leplezett és kellőképpen felépített rendszerű droghálózat kialakítására, tekintve, hogy többen közülük meglehetősen kifogástalan anyagi körülmények között élnek szüleikkel. Ahogy természetesen még az is tisztázásra vár, hogy a csapat honnan szerezte be a marihuánát.