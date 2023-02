A tolvajok ma már nem csak a „jól bevált” betöréseket alkalmazzák pénzszerzés céljára, hanem a sokkal kényelmesebb, online csalásokkal is képesek megcsapolni a virtuális pénztárcánkat. A közösségi médiát böngészve számtalan olyan történetet lehet olvasni, amiben a vevő nem kapja meg a terméket, vagy az adatait kicsalva a bankszámlájáról emelnek le pénzt. Jól mutatja mennyire sok embert érint ez a probléma, hogy a Facebookon külön csoportok jöttek már létre annak érdekében, hogy figyelmeztessék egymást a tagok, milyen módszerekkel, és kik azok a csalók, akikkel pórul jártak/járhatnak.

A sztorim sajnos elég tipikus. Szerettem volna vásárolni egy márkás táskát, ami 30 ezer forintba került. A képek sajátnak tűntek, az ár is reális volt egy használt táskáért. Az eladó azt írta, hogy mivel nincs saját bankszámlája, így vagy a barátnőjének utaljak, vagy személyesen átvehetem. A nagy távolság miatt én az előbbit választottam. Két napig hitegetett, aztán végleg eltűnt az éterben. Elég drága tanulópénz volt

– mesélte el történetét az egyik csoporttag.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Hajdú Online megkeresésére közölte, az említett módszer az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja. Ilyenkor a különböző online hirdetési felületeken a csalók nem létező árut próbálnak eladni, majd eltűnnek az átutalt előleggel vagy akár a teljes összeggel együtt.

Általánosságban elmondható, hogy havonta több feljelentés is érkezik a vármegyénkben. A kicsalt összeg néhány ezer forinttól több százezer forintig terjed – tájékoztattak.

Legutóbb például januárban sikerült nyakon csípnie a vármegyei rendőröknek két huszonévest, akik különböző internetes felületeken kínáltak eladásra olyan termékeket, amelyekkel sohasem rendelkeztek. A gyanú szerint több mint 50 vásárlótól közel egymillió forintot csaltak ki. Szintén hajdú-bihari kék ruhásai nyomoztak korábban egy 29 éves nővel szemben, aki a gyanú szerint leginkább női ruhákat és táskákat hirdetett, de volt olyan is, hogy gyerekágyakat, videójátékokat vagy műköröm építéshez szükséges eszközöket árult úgy, hogy azok soha nem voltak a birtokában. A csaló összesen 28 személyt károsított meg anyagilag.

Jelek, amikből olvashatunk

A rendőrség szerint gyanús lehet, ha a hirdető minden esetben előre szeretné megkapni a pénzt, s a személyes átvételre nem biztosítanak lehetőséget. Kételyre adnak okot az online katalógusból, blogokból kimásolt képek, és a saját rossz minőségű fotók is. Mindenképp fenntartással kezeljük azt is, ha az eredeti ár töredékéért kínálnak okostelefonokat, játékkonzolokat, márkás babakocsit, egyéb tárgyakat. – A csalások megelőzésért javasoljuk, hogy olyan terméket válasszanak, amely a lakóhelye közelében található, így személyesen is át lehet venni – fűzték hozzá.

A vármegyei rendőrség egy új átverési formára is felhívja a figyelmet, ahol már nem csak a vásárlók, de az eladók is áldozatul eshetnek. A csalók egyik újabb módszere az, hogy vevőként jelentkeznek egy interneten található apróhirdetésre, majd egy népszerű csomagküldő szolgáltatás igénybevételével kérik a megvásárolni kívánt terméket átvenni, ezért üzenetben küldenek egy hamis linket, ahol intézhetik a fizetést és a csomagfeladást. Amikor az eladó a linket megnyitja, a „vevő adatait”, illetve egy „fizetés elfogadása” vagy „pénzeszköz átvétele” feliratú gombot lát, amelyre kattintva megjelenik a bankok listája, amiből kiválaszthatja a saját bankját, majd annak internetbanki bejelentkező oldalára megtévesztésig hasonlító oldalra jut.

Ezen a hamis honlapon a felhasználónév, jelszó, és akár SMS-kód megadásával a csalók megszerzik azokat az adatokat, amelyekkel azután már jogosulatlan tranzakciókat kezdeményezhetnek. Az átverés ezen formájának esett áldozatául egy neve hallgatását kérő nő is, akinek 42 ezer forintot emeltek le így a számlájáról.

– Minden esetben fontos, hogy ha hirdetőként ilyen linket kapunk, arra ne kattintsunk, védjük saját adatainkat a bűnözőkkel szemben – nyomatékosították a vármegyei rendőr-főkapitányság munkatársai, akik hozzátették: a fent említett bűncselekmény típuson túl azonban továbbra is előfordulnak olyan bűncselekmények, amikor a csalók a bank nevében telefonálnak. Azzal az ürüggyel hívják fel áldozataikat, hogy bankkártyájukkal gyanús online tranzakciót akartak végrehajtani és az áldozat bankszámláján tárolt pénz biztonsága érdekében egy, a hívó által meghatározott számlaszámra kell akár több részletben átutalni a bankszámlán lévő összeget, vagy azonnal telepíteni kell egy programot a telefonjára.

Legyünk éber vásárlók!

A vármegyei rendőrség néhány tanáccsal is szolgál, melynek betartásával biztonságosabbá tehetjük internetes vásárlásunkat, vagy megóvhatjuk bankszámlánkat. Mint írták, ellenőrizzük az eladók/vásárlók profiljait, a felhasználói értékeléseket, és gyanakodjunk, ha a profilt csak nemrég hozták létre, vagy túl rövid idő alatt gyanúsan sok pozitív értékelést látunk. Keressünk rá a hirdetett termékek eredeti árára, és ha ennél jelentősen alacsonyabb áron kínálják, legyünk gyanakvóak, mert az árucikk hamisítvány, lopott vagy hibás lehet. Óvakodjunk a nyereményjátékoktól, és ezen a címen soha ne adjuk ki személyes adatainkat, csakúgy mint a bankkártyaadatainkat. Ne fogadjuk el feltétel nélkül, ha bank nevében telefonál valaki! A pénzintézetek tranzakciók lebonyolítására ugyanis nem ilyen módon keresik meg ügyfeleiket. Amennyiben ilyen telefonhívást kapunk, a beszélgetés elején kérdezzük meg, hogy a hívó kit keres, és ha nem tudja a hívott pontos nevét, akkor szakítsuk meg a hívást! Semmilyen programot ne telepítsünk, még a bank nevében telefonáló személy kérésére se! Személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártya-adatokat is, telefonon ne osszon meg senkivel! Ha valóban banki ügyintéző telefonál, ő ismeri a szükséges adatokat! Elektronikus banki ügyintézéséhez mindig használjuk a pénzintézet által üzemeltetett biztonságos mobil applikációt vagy webfelületet!

Bűncselekmény gyanúja esetén, vagy ha mégis bűncselekmény áldozatává válunk, azonnal értesítsük a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

PTZ