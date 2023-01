Egy hajdúszoboszlói közösségi Facebook-csoportban napok óta több bejegyzés olvasható, melyekben számos helyi lakos jelezte, hogy illetéktelenek törtek be lakásukba, vagy felnyitották autójukat.

A csoport egyik tagja arról számolt be, hogy az elmúlt két hónapban két alkalommal is járt az udvarán a hívatlan látogató.

Egy hónapja mi is így jártunk. Átmászott a kerítésen, bejött a házba, kivitte a táskámat, beült az autóba és szépen kipakolta a táskát, a pénztárcám és az autót

– írja egy másik szoboszlói hölgy.

Főként a nyugati városrészben élők jelezték, hogy észlelték a betörőt. Mint írják, arrafelé gyakran felbukkan a tettes. De ugyanígy a keleti külvárosi részben és a vasútállomásnál is történtek lopások.

A zsákmányszerzés örömét azonban nem élvezhette sokáig az elkövető, ugyanis a rendőrség hamar kézre kerítette a férfit:



A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás bűntett, lopás vétség és nyolcrendbeli lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy derecskei lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2022 második felében és 2023. január 4-én este hajdúszoboszlói ingatlanokba surrant be, több alkalommal pedig az udvaron parkoló autókból is lopott. Válltáskát, pénztárcákat, laptopot, de volt olyan eset is, amikor a gépkocsiban hagyott használati tárgyakat vitte magával – tette közzé a police.hu péntek délelőtt.





Mint írják, a 44 éves férfit 2023. január 4-én este előállították, gyanúsítottként kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A rendőrök vizsgálják, hogy összefüggésbe hozható-e további bűncselekmények elkövetésével.