A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai több alkalommal is ellenőrizték a járművezetőket a 42-es számú főúton 2023 januárjában. A közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás, ezért az egyenruhások a sebességtúllépések és a közlekedési balesetek visszaszorítása érdekében rendszeresen végeznek sebesség-ellenőrzést nem csak a nappali, hanem az éjszakai órákban is. A rendőrök több sofőrrel szemben is eljárást indítottak - írja a police.hu.

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a balesetek elkerüléséért maguk a közlekedők tehetnek a legtöbbet. Fontos, hogy türelmesen, toleránsan és a sebességhatárokat betartva, szabálykövetően közlekedjenek!