Információink szerint ismét bombariadó miatt vonultak ki a rendőrök csütörtök kora délután a Füredi úti bevásárlóközponthoz.

Érdeklődésünkre a rendőrség megerősítette a hírt, az egységek a helyszínen vannak.

Az első riasztás után nem sokkal jutott a Napló és a Hajdú Online tudomására, hogy a MÁV Rózsa utcai irodájához is hasonló okok miatt riasztották a hatóságokat. Érkezett információ arról is, hogy a Plázánál is riadó van, ezt azonban eddig nem erősítették meg a hatóságok.

Délután három óra magasságában a rendőrség megerősítette, hogy a Nagyállomáson is bombariadó van.

Legutóbb két napja, kedden volt bombariadó, akkor a MÁV Rózsa utcai irodájához, a Debrecen Plazához, a Fórumhoz és a Malomparkhoz is érkeztek egyenruhások.

Korábban a Napló munkatársa felkereste a rendőrséget és arról kérdezte az illetékeseket, hogy ilyen esetekben a hogyan jár el, mint megtudtuk, a robbantással való fenyegetést vagy erre utaló bejelentést a rendőrség komolyan kezeli, és gondoskodik a megfenyegetett intézmény átvizsgálásáról.

A veszélyeztetett objektum átvizsgálását az erre a feladatra speciálisan kiképzett állomány az erre vonatkozó szakmai protokoll alapján végzi.

A közelmúltban megyei esetekben vaklármáról volt szó, azonban ez sem jár büntetlenül, ha megvan a tettes.

A közveszéllyel fenyegetés bűntettet a Büntető törvénykönyv alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, de ha az a köznyugalmat súlyosan megzavarta, akkor már egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Továbbá érdemes azt is tudni, hogy a bejelentés következményeként a rendőri intézkedések anyagi vonzata igen magas. Ezt bűnügyi költségként számolják fel, melyet majd az elkövetőnek kell megfizetnie.

Cikkünk frissül.