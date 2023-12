Borúsan indul a vasárnap Debrecenben és környékén is. A reggeli mínuszok után napközben 2-3 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet, délután a Nap is kisüthet. Felhős, párás, ködös idő várható, csapadékra, hószállingózásra is lehet számítani.