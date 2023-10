Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és országszerte várható kiadós eső, zápor. Délután zivatarok is lehetnek. Némi napsütés délen, majd délutántól északnyugat felől várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet – írja pénteki országos előrejelzésében a Köpönyeg.hu.

Debrecenben és környékén 18 fok lesz a maximum, a napot legfeljebb csak a délutáni órákban láthatjuk majd.

Ahogy azt az Országos Meteorológiai Szolgálat írja, napközben nyugat felől egy gyors mozgású hidegfront vonul át az országon, amely mentén és annak előterében is nagy területen 70 km/h feletti széllökésekre kell számítani. Főként az ország déli részében 80-90 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A hidegfront mentén zivatarok is várhatóak, amelyekhez a déli országrészben 90-110 km/h-s lökések is társulhatnak, de egy-egy intenzívebb gócban 110 km/h feletti lökés sem kizárt. Emellett a zivatarokat apró szemű jég, illetve intenzív csapadék (10-20 mm) is kísérheti. Estétől a légmozgás (várhatóan jelentősen) veszít erejéből.

Az ország északi felén nagy területen hullhat 20-30 mm-t meghaladó csapadék a nap folyamán, de a határhoz közeli és hegyvidéki tájakon néhol 50 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet.