Eleinte erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható nyugat felől eső, zápor, zivatar. Délután aztán megkezdődik a felhőzet csökkenése, kisüt a nap. Az északnyugati szél megélénkül. 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet - keleten lehet még kánikula, olvasható a Köpönyeg.hu vasárnapi országos előrejelzésében.

Debrecenben és környékén 27 fok lesz a maximumhőmérséklet, csapadékra a délutáni óráktól kezdődően van esély.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint nyugat, északnyugat felől egy hidegfront hatására először a Dunántúlon lehet zivatarokra számítani, melyek napközben fokozatosan kelet felé helyeződnek. A hidegfront mögött elsősorban az északnyugati tájakon alakulhat ki még néhány zivatar a vasárnap esti órákban. A zivatarokat több helyen is felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt ~20-40 mm, néhol ennél nagyobb mennyiségű csapdaékösszeg is előfordulhat. Ezen kívül a zivatarokhoz viharos széllökés (ált. 60-80 km/h, délkeleten, keleten akár >80 km/h) és jégeső (~1-3 cm) is társulhat.