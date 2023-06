Szerdán napközben több faág is lehasadt Debrecenben. A debreceni tűzoltók szüntették meg a gyalogos- és a közúti forgalmat veszélyeztető területeket. A Kádár dűlőben egy akácfa egyik ágát kellett levágni, mert elzárta az utat. A Völgy utcában is útra dőlt egy fa. A Benczúr Gyula utcában egy parkolóban dőlt ki egy fa, a parkoló autók közé borult, sérülést azonban nem okozott. A Szabó Kálmán utcában és a Böszörményi úton is faágak hasadtak le, a Vezér utcában pedig egy kidőlt fát egy másik fa tartott meg, ezért azt is el kellett távolítani motoros láncfűrésszel – áll a vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.