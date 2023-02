Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzésében azt írta, pénteken késő délután, illetve este az északnyugatira forduló szelet főként az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében és esetleg a középső országrészben viharos – 60-80 kilométer/órás – lökések kísérhetik - olvasható az MTI híradásában.

Az északnyugati határvidék közelében, illetve a Dunántúli-középhegység, a Börzsöny magasabban fekvő részein 90 kilométer/óra körüli, esetleg afölötti lökés sem kizárt. A késő esti órákban kissé veszít erejéből a légmozgás.

A meteorológiai szolgálat Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegye területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki, itt a várt legerősebb széllökések sebessége meghaladhatja a 90 kilométer/órát.

Az óránként 70 kilométert meghaladó széllökések veszélye miatt elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas vármegye területére.

A Magyar Közút a Hajdú Online-hoz eljuttatott közleményében az időjárási előrejelzések alapján arra figyelmeztet, hogy csak akkor induljanak el az autósok a következő napokban, ha nem tudják elhalasztani utazásukat, előtte pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon.

Mint írják, tekintettel arra, hogy az elmúlt napok, hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél bárhol, bármilyen nagyságú, életkorú és teljesen ép, egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le. Emiatt arra kérik a közlekedőket, hogy az autósok a következő napokban ne parkoljanak fák alá, utazásukat pedig úgy időzítsék, hogy lehetőség szerint a viharos széllökések idején ne legyenek az utakon, hiszen nemcsak az országos közutak menti, hanem azon túli területekről is kidönthet egészséges, ép fákat is a szél, illetve ágleszakadások is nehezíthetik majd a közlekedést.

Pénteken és szombaton nemcsak viharos szél, hanem a magasabban fekvő területeken, illetve északon, északkeleten várható újabb havazás is, ezért azokban a térségekben még inkább érdemes lesz fokozott óvatossággal közlekednie az autósoknak. A havazással érintett vármegyékben a Magyar Közút folyamatosan végzi a megelőző síkosságmentesítési, majd a szükséges hóeltakarítási munkákat, míg az esetleges fakidőlések és ágleszakadások esetén a társhatóságokkal közösen dolgoznak majd a közútkezelő szakemberei a havaria helyzetek felszámolásán.