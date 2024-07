Mint azt a Telex írja, Lázár János még májusban jelentette be, hogy a kormány Debrecenbe vinné az új Közlekedési Múzeumot. A miniszter akkor arról beszélt, hogy a kormány első olvasatban megtárgyalta a javaslatát, hogy a 150 milliárd forintos beruházást valahol a debreceni BMW-gyár közelében valósítsák meg. A tervek alapján úgy néz ki, hogy végül ez az opció lesz a befutó. Lázár szerint a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetése az ország gazdasági érdeke.

Hamarosan újabb építkezés veheti kezdetét a BMW-gyár mellett, a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költözhet, ezen terület mellé

A Közlekedési Múzeum Debrecenbe költözése csak egy része lenne a projektnek

Mint azt a Telex is írta, a pályázati dokumentáció szerint az új intézménynek az állandó és időszaki kiállításokon felül helyet kell biztosítania majd konferenciáknak, oktatási és üzleti rendezvényeknek. A célok között az is szerepel, hogy a „helyi lakosság kiemelt találkozóhelyévé kell válnia”. A tervezési program szerint erre a kijelölt helyszín ideális, mivel „szerves, intenzív kapcsolatban áll a BMW-gyárral”. Bár elismerik, hogy hogy a környezete „vegyes”, tehát körülötte autópálya, szántóföldek, állattartó telepek és mezőgazdasági létesítmények vannak. Az új múzeum kijelölt helyétől Debrecen központja körülbelül 10 kilométerre van. Ez jelenleg kizárólag autóval közelíthető meg. A Népszava szerint a tervezőknek egy transzfer buszjárattal kell majd számolnia, amennyiben biztosítani akarják majd a közösségi közlekedést. Már a kiírásban rögzítik, hogy nem kell figyelembe venni a jelenleg hatályos szabályozási előírásokat.

Az új létesítményben nem csak közlekedési múzeum lesz, sőt a 14 ezer négyzetméteres komplexum kevesebb mint felét, 6800 négyzetmétert foglalna el az állandó és az időszaki kiállítás. A műtárgyraktár, az irattár és a restaurátori műhely 3900 négyzetméteren rendezkedhet be, az irodákra és az üzemeltetésre 1900 négyzetméter jutna.

Ezentúl terveznek még:

600 négyzetméteres multifunkcionális konferencia és rendezvényteret,

3D mozitermet,

egy 350 négyzetméteres oktatási központot,

egy 350 négyzetméteres éttermet és közösségi teret is.

Hozzátették, mindehhez még egy 150 négyzetméteres panorámaterasz is járna. Az épület köré szabadtéri tevékenységekre alkalmas teret is szeretnének, amelynek legfontosabb eleme a 15 ezer négyzetméteres tesztpálya, de lesz több ezer négyzetméteres autóparkoló is. A létesítményt 27 ezer négyzetméter parkosított terület venné körbe. Az állandó kiállítás négy szekcióra bomlik: járműtörténet, járműtechnika, innováció és a jövő interaktív fóruma. A pályázati dokumentáció szerint stratégia együttműködés jöhetne létre a múzeum és a BMW között, ami több lehetőséget is biztosít.