Eddig ebben segítette Debrecent a BMW

Térjünk azonban vissza a BMW-hez elküldött első kérdéssorhoz, amelynek az alapját a debreceni kulturális élet támogatásának felfüggesztéséről szóló hír adta. A gyáróriás kommunikációs szakembere válaszában leírta, hogy a BMW Group, és azon belül a debreceni gyár esetében is igaz, hogy bárhol legyen is a világon, otthonra talál. Vállalatuk Debrecenben is örömmel veszi az érkezésük kezdete óta tapasztalt szívélyes fogadtatást, továbbá a BMW számára fontos, hogy értékteremtő kezdeményezésekkel a helyi közösségi élet részese legyen.

A tavalyi és idei év aktivitásai is jól mutatják, hogy a debreceni gyár rendre képviselteti magát a város identitásának szerves részét képező, a hagyományokon alapuló programokon. Törekedve arra, hogy kifejezésre juttassák a BMW által képviselt értékeket és bemutassák a vállalat által kínált lehetőségeket.

A közösségek és a társadalmi célok támogatásában egyébként megfigyelhető a növekedés, továbbá a BMW válaszából kikristályosodik, hogy a gyár a közélet mely területeit segíti. Ezek között ott vannak a művészetek, a környezet- és egészségtudatosság, a virágkarnevál, az egészségügy, a hátrányos helyzetű családok, valamint a szakképzés támogatása.

De nézzük ezeket időrendi sorrendben, mégpedig a legutóbbival kezdve. Május végén az AUTOPOESIS kiállításon bemutatkozott a BMW Group Gyár Debrecen első magyarországi művészettámogató projektje. A Föd napján a Kölcsey Központban megrendezett „Légy környezettudatos” rendezvényt második alkalommal támogatva, közel kétezer általános- és középiskolás diáknak adtak szemléletformáló programokat. Év elején a speciális nevelési igényű gyermekeket foglalkoztató iskolában közösen ültették el az adventi fenyőket. Tavaly augusztusban mintegy 1300 tő élő hortenzia díszítette a BMW virágkarneváli virágkocsiját, az élő virágokat pedig a karnevált követően óvodákban, iskolákban, idősek otthonában közösen ültették el. Az adventi időszakban támogatta a Nagytemplom előtt a jégpálya kiépítését. Szintén az ünnepek előtt az Adventi Kuckó adott otthont a BMW Debrecen karitatív eseményének, ahol a vállalat összesen 50 ezer euró értékben ajánlott fel adományokat öt debreceni szervezet számára. 2024-ben a BMW támogatásával fedezi a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában ápolt gyermekek mellett kórházban tartózkodó szülők meleg ebédjének költségeit. December elején a BMW Debrecen elnök-vezérigazgatója egy német alapítvány nevében 25 ezer eurós hozzájárulást adott át a debreceni gyermekklinikán a Nők a Rákos, Fogyatékos és Krónikus Beteg Gyermekekért Alapítványnak. Ez év őszétől a Debreceni Szakképzési Centrummal kötött megállapodás értelmében már 200 diák tanulhat a BMW képzési programjában.