A magyar TikTok sztárja, Whisper Ton lett a második, aki továbbra is a platform megkerülhetetlen arca a gyorsan hadarós, hisztérikus tempóra vágott videóinak köszönhetően. Nessaj a tavalyi ötödikről a harmadik helyre ugrott, és egyre jobban profitál abból, hogy az elmúlt években a Twitchen vert tanyát. Negyedikként zárt a YouTube-legendáknak számító Pamkutya páros, ötödikként a kihívásvideóiról ismert Cresser, míg új szereplőként tűnt fel a rangsorban a közéleti streamjeivel stabil közösséget építő Jólvanezígy (10.), de nagyot megy a stewardessből lett tiktokker, Sápi Vivien is (18.). A listán többen a digitális tartalomgyártáson túli birodalomépítgetéssel biztosították be helyüket: Justvidman (9.) és Abosi Barni (16.) egyaránt kipróbálták magukat a prémium kategóriás üdítőbizniszben.

Majkát várta a csúcsra? Tévedett…

Ha megkérdeznénk olvasóikat, szerintük kik a legértékesebb magyar influenszerek, internetes celebek, a lista valószínűleg egyáltalán nem így nézne ki.

A tíz legértékesebb magyar influenszer: TheVR Whisper Ton Nessaj Pamkutya Cresser Zsozéatya Csigér Alex Verebélyi Vivi és Nagy Norbi Justvidman Jólvanezígy

Az értékelés szempontjait is ismertették

A huszonkilenc főre bővült, vállalatokból, reklámügynökségekből és médiapiaci szereplőkből álló szakmai zsűri mellett a számításokhoz használt mutatószámok körét kibővítették a SentiOne online médiafigyelő platform, valamint a HypeAuditor influenszer-adatbázis adataival, majd a felülvizsgálatot követően állt össze minden véleményvezérnél a Forbes Influenszerindex, ez alapján pedig a sorrend.