Ezen a listán a képzeletbeli dobogó legfelső fokán végzett a 2013-ban startoló debreceni Komzsik–Fábián-formáció, akik tíz év alatt kétségkívül a magyar netes tartalomgyártás csúcsára pörgette a TheVR márkanevet. A Forbes oldaláról megtudtuk, hogy a helyi kötődésű csapatnak nyolc csatornával, több mint hárommillió feliratkozóval, az egyik legelkötelezettebb közönséggel és a profi díszletekkel berendezett debreceni stúdióval egyértelmű az üzenete: itt egy komoly, professzionális médiabirodalom épül. Ezt nemcsak az élmezőnytől messze elszakadó pontszámok – köztük a szakmai zsűri legjobb értékelése, valamint a kiugró követői aktivitást mutató HypeAuditor-adatok – igazolják, hanem vállalkozásuk sikeressége is. A We Are Media Tech Bt. 2021-ben 108 millió forintos árbevétellel és 38 milliós profittal zárt, a srácok szerint a tavalyi számok pedig még jobban sikerültek – írja a Forbes. A portál szerint, hogy tartalmi mennyiségben, minőségben vagy üzleti szempontból hova lehet még itthon fejlődni, arról is várhatóan a TheVR csapata mutat majd irányt a piacnak. HBN