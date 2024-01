Mind hallottunk már a GYES-ről, a családi adókedvezményről, illetve a 25 év alattiak SZJA mentességéről is, de a személyi adóalapkedvezményről meglepően kevés szó esik a napi közbeszédben. Pedig ennek kapcsán igen jelentős összegről, idén már 160 ezer forintról beszélhetünk. Sokan nem is sejtik, hogy több százezer forintos adókedvezményre lennének jogosultak.

A személyi adóalapkedvezmény lehetővé teszi, hogy súlyos fogyatékosság és tartós betegség esetén csökkentsük a fizetésünk adóterheit. Az összevont adóalap terhére vehető igénybe, összegét mindig az aktuális minimálbérből számítják. Előbbinek azért van jelentősége, mert van egyfajta sorrendiség, ami alapján az adókedvezmények érvényesülnek, valamint van ezeknek egy felső határa is. Ez akkor lehet érdekes, ha más kedvezményt már igénybe vesz, ilyenkor érdemes a NAV oldalán részletesebben is tájékozódni.

A támogatás akár havi 13.300 forintot is jelenthet, így éves viszonylatban 160 ezer forint maradhat a zsebünkben. Számtalan betegségcsoportban igénybe vehető az adókedvezmény, így könnyen lehet, hogy ön is jogosult lenne rá.

A támogatott betegségekről 335/2009. (XII.29.) kormányrendelet, valamint a 49/2009 (XII.29.) EüM is rendelkezik.

Ezekre a betegségekre is érvényesíthető

A listát szemezgetve a teljesség igénye nélkül hozunk példákat arra, hogy mire vehető igénybe a kedvezmény. A közhiedelemmel ellentétben nemcsak hallásvesztéssel és vaksággal, de időskori nagyothallással és csökkentlátással is igényelhetjük a támogatást. Ugyanígy a cukorbetegségben szenvedők is élhetnek vele.

Sokak számára meglepő lehet, de a laktóz intolerancia, a lisztérzékenység és a szénhidrát-anyagcsere egyéb zavarai is szerepelnek a listán.

Ha esetleg érintett és még nem élt vele, a végtagok hiánya, csonkoltsága, valamint a járást súlyosan korlátozó deformitások és krónikus ízületi problémák esetén is segítség lehet az adócsökkentés.

A súlyosabb betegségek közül természetesen a daganatos betegségek több típusa, például az emlő, a méhnyak, a petefészek, a here és prosztata rosszindulatú daganatai is a támogatott betegségek közé tartoznak. A veleszületett és szerzett szívbetegséggel élők, a krónikus légzési problémákkal küzdők, vesebetegek, és immunbetegséggel élők is támogatásban részesülhetnek.

Bár a több száz támogatott betegséget felsorolni igen nehéz lenne, a mentális fogyatékosságok és viselkedészavarok széles spektruma is szerepel a listán. Olyan fejlődési zavarokkal is találkozhatunk, mint a gyerekkori autizmus, az Asperger-szindróma. Az egyes megbetegedések azonosítására az úgy nevezett BNO kódok szolgálnak, a kategóriák szerinti felosztás pedig megkönnyítheti a betegségünk felkutatását is.

Online és papíron is igényelhetjük

Mindenképpen ajánlott a fenti listákat ellenőrizni és felvenni a kapcsolatot kezelőorvosunkkal, hiszen az adókedvezmény igénybevételéhez mindenképpen szükség van egy szakorvosi igazolásra. A támogatás attól az időponttól igényelhető, amikor a betegség hivatalos kivizsgálása és a kór rögzítése is megtörtént.

Bár az adóhatóságnak nem kell beküldeni az orvosi igazolást, mindenképpen őrizzük azt meg, amíg élni szeretnénk az adócsökkentéssel. Magánszemélyként az adóelőleg megállapításánál, adóelőleg-nyilatkozattal év közben, valamint az évenkénti esedékes személyi jövedelemadó bevallásakor, májusban is élhetünk a támogatással. Az adóelőleg-nyilatkozatot természetesen papír alapon is leadhatjuk a munkáltatónknak, mely ide kattintva is elérhető.

Amennyiben rendelkezünk Ügyfélkapu azonosítóval, úgy viszont online kitöltésre és beküldésre is lehetőségünk van az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban. Az adminisztrációban könnyedséget jelenthet az is, hogy 2024. január 1-től folytatólagos nyilatkozat kitöltésére is lehetőség nyílt. Azoknak, akik igazolt súlyos betegség miatt havonta kívánják igénybe venni a támogatást, azoknak nem kell majd külön-külön évente nyilatkozniuk erről. A nem végleges státuszú betegségek esetén viszont érdemes odafigyelni a támogatás megszüntetésének idejére is, ha a betegség már nem áll fenn.

Visszamenőleg is érvényesíthető a kedvezmény

Ha a támogatott betegségcsoportok valamelyikébe tartozna, de nem élt még az adócsökkentés lehetőségével, akkor sem kell aggódnia.

Nemcsak az igénylés évében érvényesíthető az adókedvezmény, hanem adóbevallásától függően 5-6 évig akár visszamenőleg is. Ez azt jelenti, hogy egyes betegek az idei év végéig még igénybe vehetik a 2018-as évben megállapított adókedvezményt is, amennyiben betegségünk akkori meglétét igazolni tudják.

Ily módon, ha az elmúlt évek adóalapkedvezményeit együttesen számításba vesszük, igen komoly, több százezer forint adótehertől is megszabadulhatunk.