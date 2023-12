– 2050-re karbonsemlegessé válni, ez Debrecen ambiciózus hosszú távú terve – hangzott el Barcsa Lajos alpolgármester köszöntőjében pénteken, a Karbonsemlegesség az ipari termelésben elnevezésű konferencián a debreceni MODEM-ben.

Nagyszerű gazdasági eredményeket ért el a város az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően, de a további növekedéshez elengedhetetlen, hogy a fenntarthatóságra és az élhetőségre fókuszáljunk

– mondta.

Az alpolgármester arról beszélt, hogy az önkormányzat évek óta elkötelezett a folyamat iránt, tízezer fát ültettek a szén-dioxid csökkentésének érdekében, erdővédelmi programot indítottak és megkezdték a köztéri izzók cseréjét is. – Feladatunk az is, hogy összehozzuk az ipari szereplőket az energetikai szakemberekkel. Szerencsések vagyunk, mert az érintettek eddig is érdeklődést mutattak a zöld kezdeményezések iránt, remélhetőleg a konferencián sok új ötlet születik – fogalmazta meg.

Feltérképezték a lehetőségeket

A 2050-re kitűzött cél elérése érdekében a város vezetősége idén áprilisban elindította a „Karbonsemleges ipari parkok és iparterületek Debrecenben” elnevezésű projektet az EDC Debrecen Nonprofit Kft. és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. együttműködésével.

A projektszervezők tanulmányt készíttettek az ipari parkok környezeti fenntarthatóságáról és gazdasági fejlődésük egyensúlyának biztosításáról, valamint a település napenergia- és geotermális lehetőségeinek a feltérképezéséről.

A tanulmánnyal megbízott TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. munkatársa, Gyetvai Gabriella ismertette az eredményeket a konferencián résztvevő 27 cég csaknem 50 képviselőjével, akik az előadás után interaktív, közösségépítő programokon vehettek részt.