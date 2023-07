– Ez egy álhír. Logisztikai célú beruházás épül az ipari parkunkban, termelő tevékenység ott nem is lesz. Jelenleg a régészeti feltárás zajlik ott – mondta megkeresésünkre Szabóné Karsai Mária. Hozzátette: sem ő, sem a képviselő-testület nem támogatná a feltételezett beruházásokat. Ezeket mind a szabályozási terv egyébként is kizárja, illetve a területek értékesítésekor is szerződésbe foglalják, hogy mi épülhet.