– A jelentős létszám annak tudható be, hogy egyrészt eleve nagy volt az érdeklődés, mindenki nyitottan állt a témához, másrészt Hajdú-Bihar minden szegletében megmozgatták az ismerősöket, hiszen eddig is erős volt a vármegyén belüli kapcsolata az agráriumban belül dolgozó hölgyeknek – vélekedik a frissen megválasztott elnök, Boros-Forrai Valéria. A Nádudvaron élő vállalkozó férjével egyszerre alapított családot és agrárcéget. Azóta két gyermekük született, elsősorban növénytermesztéssel és Limousine szarvasmarha törzstenyészettel foglalkoznak. Az egyletnek két alelnöke lett: Sainné Berecz Mónika sertéstartó családi gazdálkodó, illetve Kocsis-Kun Anita kétgyermekes édesanyja, aki lelkész férjével birsalma ültetvényen gazdálkodik.

Boros-Forrai Valéria, a Gazdasszonyok Hajdú-Bihar Vármegyei Gazdakörének elnöke

Forrás: Marján László

Érdekek érvényesítése, hagyományok ápolása

Úgy tűnik, felértékelődött a gazdasszony szerepe a családi gazdaságokban, nem úgy, mint anno, amikor leginkább a fizikai munkában segítették a férjüket. Manapság már jelentős háttérmunkát végeznek a hölgyek: jogi, gazdasági, adminisztratív feladatokat látnak el, és a hatóságokkal is rendszerint ők tartják a kapcsolatot; az ügyviteli munkák zömét elvégzik. A gazdaasszonyok szervezetének célja, hogy ezeket az eddig is végzett feladatokat összefogja, érdekeiket érvényesítse. Emellet hangsúlyt helyeznek a hagyományok ápolására is.

A megyei alakuló ülésen Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke elmondta: az EU-s országok mindegyikében működik már ilyen nőképviselet, s arra biztatta a gazdaasszonyokat, nyissanak más, akár határon túli hasonló körök felé. A megyei szervezet megalakulása előtt, február 15-én zajlott Dunaharasztiban az országos gazdaasszony gazdakör ülése, ahol a hajdúnánási Nagyné Legény Ildikó elnökletével egyeztettek a leendő feladatokról.

Marján László