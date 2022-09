Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a szomszédunkban háború dúl, aminek közvetett és közvetlen hatásait a bőrünkön érezzük. Mennyire árnyékolja be mindez a mostani bejelentést? Miként tervezhető ebben a bizonytalan helyzetben a gazdaság?

A jelenlegi helyzet még jelentősebbé és még fontosabbá teszi ezeket a beruházásokat, mert sportnyelvvel élve a legjobb védekezés a támadás. A világjárvány idején is azt a gazdaságpolitikát folytattuk, amely támogatást biztosított a magyarországi vállalatoknak a beruházásaikhoz, hogy azok meg tudják menteni a munkahelyeket. Adhattunk volna pénzt szociális segélyre is, ahogy azt a baloldal javasolta, ami egyenes út lett volna az eladósodás felé. Ehelyett mi arra ösztönöztük a vállalatokat, hogy fejlesszenek akkor, amikor mindenki más leépít, hogy át tudják venni a piaci kapacitásokat, ami hosszú távú fejlődést eredményez. A mai gazdasági növekedésünk zöme ezeknek köszönhető, ezért fontos világossá tennünk, hogy gazdasági válság idején a legfontosabb cél a munkahelyek megvédése, erre kell koncentrálni. Mindez új beruházásokkal érhető el, hiszen ezek tömegesen hoznak új pozíciókat. Így biztosítható az, hogyha ne adj’ Isten egy munkahely elvész, akkor legyen helyette több alternatíva. Egy, a CATL-hez hasonló, 9 ezer új státuszt teremtő beruházás ilyen téren is segít. Tehát ha valamikor, akkor most kell a beruházások ösztönzését még hangsúlyosabbá tenni, mert ez tud megoldással szolgálni a kihívásokra. Ennek köszönhetően egyre élesebbé is vált a verseny a befektetőkért, ezért most gyorsnak, hatékonynak, szavatartónak kell lenni. Látni kell, hogy egy-egy beruházás nem a bejelentéssel ér véget, hanem azzal kezdődik.

Korábbi beszélgetéseink alkalmával végigkísértük a háború előzményeit, majd annak hatásait. Miniszter úr ekkor a legrosszabb forgatókönyvként jellemezte a háború esetleges kitörését. Jelenleg úgy tűnik – ha csak az energiahordozókat tekintjük –, csak rossz és még rosszabb forgatókönyv van. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdés: lesz elegendő gázunk télen?

Ennek a háborúnak nemcsak biztonsági, hanem gazdasági és energiaellátási következményei is vannak. Ezeknek a hatása pedig valószínűleg tovább fog tartani, mint maga a háború, ami reméljük, hogy hamarosan véget ér. A gazdaság terén az a célunk, hogy megőrizzük a munkahelyeket, energiaellátás terén pedig meg kell őrizni az energiabiztonságunkat. Ez a célunk.

Ma sajnos az, hogy mennyibe kerül egy egységnyi energiahordozó, az másodlagos kérdés, amit akkor van értelme feltenni, hogyha van elég belőle, mert ha nincs, akkor minden további felvetés felesleges.

A kormány mindvégig józan észen alapuló, pragmatikus, praktikus politikát folytatott, ahol csak azt néztük, hogy lesz-e elegendő földgáz és kőolaj az országban. Amikor júliusban Moszkvában jártam, a nemzetközi fogadtatás nem volt kifejezetten támogató, ugyanakkor, ha akkor nem tárgyaltunk volna és nem állapodtunk volna meg arról a plusz földgázmennyiségről, ami augusztus elseje, aztán pedig szeptember elseje óta megnövekedett mennyiségben érkezik az országba, akkor szembe kellett volna nézni azzal, hogy télen fázni fogunk, nem lesz meleg víz és nem tudunk majd főzni. A magyar kormány biztosan nem fogja megengedni, hogy Magyarországon a családok, a vállalkozások olyan méltatlan helyzetbe kerüljenek, hogy ne legyen elég földgáz.

Hiszem, hogy a rezsicsökkentés fenntartásával jó úton vagyunk, ugyanakkor ahhoz, hogy arról tudjunk vitázni, kinek mennyibe kerül a földgáz, az kell, hogy az egyáltalán rendelkezésre álljon, ami ma egy nagyon súlyos kérdés.

Az orosz féllel történő tárgyalások eddig sikerrel zárultak, szerencsére van egy déli szállítási útvonalunk, amely most életet ment. Ha nem lenne ez a szállítási útvonal, amely Törökország felől, Bulgárián és Szerbián keresztül juttatja el a földgázt Magyarországra, akkor ma a gázellátásunk teljes mértékben bizonytalan lenne. Ukrajnán keresztül ugyanis nincsen tranzit, Ausztrián keresztül pedig a szerződéses mennyiség 40 százalékát kapjuk csak meg. Egyszerűen azért, mert ezek az északi meg nyugati szállítási útvonalakon érkeznek, amelyek az elmúlt időszakban kiszámíthatatlan módon működtek.

A napokban bejelentette, hogy hazánk újabb szerződést kötött az orosz féllel, így a korábbi megállapodáshoz képest több gáz érkezhet az országba. Mit jelent mindez az energiabiztonságunkat illetően?

Nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy a Gazprom augusztusban 2,6, most pedig maximálisan 5,8 millió köbméteres napi plusz szállítást vállalt. Ebben a mondatban benne van még egy fontos elem: továbbra is a szerződéses mennyiség egészét megkapjuk, ami nagy szó, hiszen Európában különböző okok miatt a megkötött szerződések dacára is akadozik a földgázszállítás. Mi ehhez képest a szerződéses mennyiség fölött kapunk napi 5,8 millió köbmétert.

Többször kifejtette, hogy a gázellátás fizikai kérdés, nem pedig ideológiai. Az uniós döntéshozók egy részének azonban úgy tűnik, nem realizálódott, hogy vannak olyan tagországok, amelyek sokkal kiszolgáltatottabbak a többieknél, s az oroszoknak ásott gödörbe végül mi eshetünk bele. Mire lehet megoldás az Unió részéről vázolt ársapka bevezetése? Valóban megoldás lehet ez az energiaárak mérséklésére?

Én nagyon remélem, hogy az Európai Unió most el fogja kerülni azokat a korábban már elkövetett hibákat, amikor úgy vetett ki gazdasági korlátozó intézkedéseket, hogy senki nem volt tisztában azzal, hogy mi lesz azoknak a következménye. Egy ilyen szabályozásnak azt hiszem, tragikus következménye lenne.

Amennyiben ennek az ársapkatervezetnek az lehet az eredménye, hogy nem alacsonyabb lesz az ár, hanem kiesnek szállítások, vagy egyszerűen az, hogy nem lesz földgáz, akkor mi értelme az egésznek?

Tételezzük fel, hogy bevezettük az ársapkát Európában, aminek következtében az oroszok visszafogják a szállításokat, ami a piaci logika szerint csökkenő kínálat mellett növekvő árakat eredményezhet. Úgy látom, hogy a különféle szankciók és ársapkák helyett végre a fő kérdésre kellene koncentrálni: hogy lesz béke? Mert egyelőre mindenki foglalkozik mindennel, de ezzel nem. Mi itt a szomszédban a saját bőrünkön érezzük a háború jelentőségét. Több mint egymillió menekült érkezett hozzánk az elmúlt időszakban, a térségünkben vannak a legdurvább hatásai a háborúnak, de mindezt bizonyos helyeken nem tudják, nem akarják megérteni, vagy ha értik, akkor sem akarnak neki jelentőséget tulajdonítani, ami nagy baj.

Forrás: Kiss Annamarie

Laikusként úgy tűnhet, hogy bármi is lesz a háború végkimenetele, hazánk elemi érdeke, hogy új alapokra helyezze országunk energiastratégiáját, csökkentve a kiszolgáltatottságunkat. Ennek egyik pillére lehet a paksi bővítés, de milyen lehetőségeink vannak még?

Kétségtelen, hogy a két tervezett paksi reaktor megépítése óriási lépés lenne, hiszen a nukleáris energia-előállítás terén a mostani 2000 megawattról 4400 megawattra növekedne a kapacitásunk. Nem kérdés, hogy a következő időszakban azok az országok lesznek majd jobb helyzetben, amelyek a saját maguk által elfogyasztott energiának minél nagyobb hányadát tudják saját maguk előállítani. Azt látni kell, hogy a nukleáris energián kívül jelenleg nincs más, nagy mennyiségű energia előállítására alkalmas technológia Magyarország számára. A szélenergia itt nem tényező, a napenergiának megvannak a maga fizikai korlátai, ezért a nukleáris technológia jelenthet megoldást a kiszolgáltatottságunkra, hiszen nagy tömegben kifizetődő, és nem utolsó sorban környezetvédő módon képes energiát biztosítani.

Annak ellenére, hogy a kormány eltökélt célja a rezsicsökkentés fenntartásával segíteni a családokat, úgy tűnik, hogy egyesek nem akarnak tudomást venni arról, hogy ezzel mekkora terhet vesz le a kormányzat az emberek válláról. Kijózanító lenne ennek a felismerése?

Egészen biztosan. A képlet ugyanis egyszerű: a piacok teljesen elszabadultak, irracionálisan magas áron kínálják az energiahordozókat. A kormány mindeddig kompenzációt vállalt annak érdekében, hogy a lakosság számára az áremelkedések dacára változatlan szinten maradjon a rezsiszámla. Ezt korábban korlátozás nélkül meg tudtuk tenni, de mára egész egyszerűen annyira elszabadultak az energiaárak, hogy ezt most az átlagfogyasztásig tudjuk csak garantálni.

A lakosság egyharmada fogyaszt az átlag fölött, de az átlagfogyasztás szintjéig számukra is csökkentett áron biztosítjuk a felhasznált energiahordozót.

Az üzemanyagárstop példáját említve nem mindegy, hogy az ember 480 vagy 880 forintot fizet egy liter üzemanyagért. Más európai országokban az, hogy általános rezsicsökkentést folytat egy kormány, az ismeretlen fogalom. Erre csak Magyarországon van példa.

Matey István