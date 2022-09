– A Debreceni Szakképzési Centrumban két nagyon fontos tevékenység van. Az egyik a szakmai képzés, a másik pedig a pályaorientáció, amelyet cégekkel közösen valósítunk meg. Ennek során megmutatjuk a lehetőségeket, ezáltal bevonzzuk a gyerekeket az oktatási intézményekbe. A karriertámogatás pedig akkor lényeges, amikor a diákok már bent vannak a rendszerben, és meg kell, hogy győződjenek arról, hogy jó úton vannak. Információkra és találkozási fórumokra van szükség ahhoz, hogy a tanulók a megszerzett szakmai tudás birtokában a helyükre kerüljenek, ezért kulcsfontosságúnak tartjuk a leendő munkáltatókkal való találkozást. Egy ilyen állásbörze a karriertámogató programunk egyik leglényegesebb része, ezért is veszünk részt főtámogatóként a rendezvényen. Célunk, hogy a diákjaink ismerkedjenek a lehetőségekkel, hogyan is tudnak majd az életben boldogulni – fogalmazott Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja, aki hozzátette: ha valaki 14 évesen vállalati kultúrát, munkakultúrát is tanul, az egy olyan kincs, amelyet egész életében tud hasznosítani. – Manapság szakmát tanulni biztos pontot és jövőképet ad, főleg Debrecenben, ahol egyre több munkalehetőség adódik. Ehhez viszont jól kell tudni választani, a személyiségnek illeszkednie kell a tudásbázishoz és a munkaerőpiachoz – hangsúlyozta. Aki bekapcsolódik a szakképzésbe ösztöndíjat kap, ha duális képzésben vesz részt, akkor pedig szakképzési munkaszerződést és munkabért. A kancellár kifejtette, hogy rövid- és hosszútávon egyaránt jó lehetőség szakmát tanulni. A technikusi képzésből például a felsőoktatásba is be tudnak lépni a diákok. A DSZC-nek jelenleg négy olyan ágazata (informatika, a gépészet, a vegyipar és a közgazdaság) van, amely okleveles technikusi képzést valósít meg. Ezalatt már bizonyos szakmai tartalmakat elsajátítanak a tanulók. A technikusi tanulmányok során krediteket szereznek, így a Debreceni Egyetemre való belépésnél rövidebb képzési idő és gazdagabb tudásanyag várja őket. Aki technikusként tesz vizsgát, az emelt szintű érettséginek számít.

A szakképző iskolák mindent megtesznek annak érdekében, hogy korszerű tanműhelyeikben felkészült oktatók tanítsák a fiatalokat. – A debreceni gazdasági szereplők jelentik a garanciát az új tudásra. Az oktatóink naprakész tudásához hozzájárul az is, hogy a vállalatok továbbképzést biztosítanak számukra. A tananyag már nem statikus: a cégek és a szakképző intézmények együtt dolgozzák ki. A duális képzésnek köszönhetően a tudást céges környezetben a legújabb eszközök segítségével tudják a tanulók elsajátítani. Folyamatosan bővítjük azon partnereink körét, akikkel stratégiai együttműködést alakítunk ki. Van olyan vállalat, amellyel már 15 éves múltra tekint vissza a kooperáció. Egy ilyen megállapodás alapvető pillérei közé tartozik, hogy közösen megyünk pályaorientációra, adunk karriertámogatást, valamint duális képzést valósítunk meg. A szakképzési centrum tanműhelyeibe nem vásárolunk olyan eszközöket, amelyeket megismerhetnek a céges partnereknél – emelte ki Tirpák Zsolt.

Az új szakképzési törvény új korszakot nyitott, ezért sok lehetősége van annak, aki felnőttként szeretne szakmát tanulni. – Két szakmajegyzék szerinti szakma és egy szakképesítés ingyenes. Ebből szempontból nem számít, ha valakinek volt korábban OKJ szerinti szakmája. A felnőttek szakmai oktatása terén számos rugalmasság jelent meg. A képzés folyamatában is alkalmazkodunk hozzájuk, hiszen a legtöbbjüknek vannak munkahelyi és családi kötelezettségi, ezért nem biztos, hogy minden délután meg tudnak jelenni a szakképzőintézményben. Emiatt elindultunk az online és a távoktatás útján – mondta.

Komoly fejlesztések is várhatók a közeljövőben. A tervezés utolsó, a kivitelezés kezdeti szakaszában van az a járműpari beruházás, amely négy intézményt érint. Ennek keretében épül egy modern, 250 fős kollégium a Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum mellett, hiszen egyre többen jelentkeznek az iskolába vidékről. A Mechwart és a Brassai Sámuel Műszaki Technikum épületét kinőtték a tanulók a megkétszereződött létszám miatt, ezért az iskola mérete is ehhez fog igazodni. A Beregszászi Pál Technikumban belső felújítást fognak végezni, amelynek keretében modernizálják a belső tereket.

Panyiczki-Berényi Viktória