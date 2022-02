Szabó Péter, a Schaeffler-csoporthoz tartozó FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója nyerte a Napló TOP 100 Gazdasági Díját. A debreceni üzletember fő tevékenysége mellett a város sikeréért is rengeteget tesz. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nagyvállalati tagozatának elnöki pozícióján túl a DVSC labdarúgócsapatának elnöke, valamint a kézilabdagárda hű támogatója, a klub felügyelőbizottságának első embere. Az elismerés apropóján az elért sikerek mögött rejlő alázatos munkáról, tervekről, múltról és jelenről kérdeztük a tapasztalt szakembert.

Mit jelent önnek az elnyert díj?

Minden egyes ilyen kitüntetést úgy élek meg, mint a cég közös sikerét, melyekhez az összes dolgozónk hozzátett a munkájával. Bármilyen díj plusz motivációt jelent, remek visszajelzése annak, hogy jó úton járunk. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, abszolút sikeres időszakon vagyunk túl. Természetesen nálunk is voltak hullámvölgyek, de jelentős fellendülések is. Ez egy ekkora cég életében mindennapos, ahogy a piac változik, nekünk is változni kell. Saját magam is rengeteget fejlődtem az itt eltöltött 21 év alatt, amiért örökké hálás leszek. Két éve kezdtük el új termékünk, a golyóscsapágy gyártását, ami az elektromos meghajtású rendszerekbe is alkalmas. Gazdasági szempontból kétségtelenül sikeresnek mondható a tevékenységünk, 23 éve az egyik első multinacionális cégként érkeztünk Debrecenbe, ahol azóta is folyamatosan az élmezőnyben szerepelünk. A következő évtizedben pedig még ennél is sokkal nagyobb sikereket szeretnénk elérni.

Talán ez az, ami a leginkább inspirál engem, jobban várom az elkövetkező tíz évet, mint bármi mást az életemben. Látva a lehetőségeket, úgy érzem, bármit elérhetünk, a határ a csillagos ég!

Az autógyártók érkezése is pozitív hatással van ránk, olyan új területeken is kamatoztathatjuk tudásunkat, ahol eddig nem voltunk jelen.

Szabó Péter és Varga Mihály pénzügyminiszter a pénteki díjátadón | Forrás: Molnár Péter

Van valamilyen bevált recept a siker eléréséhez?

15 évnyi ügyvezetői tevékenységem mondatja velem, hogy nincs ilyen recept. Az egyedüli titok, hogy szeressük, amit csinálunk. Nem győzöm ezt hangsúlyozni akkor is, ha iskolákban adunk elő.

Szeresd a munkádat, és garantált, hogy sikerre viszed.

Én már ügyvezetői kinevezésem előtt is szerettem ennél a cégnél dolgozni.

Természetesen az alázat, a szorgalom is fontos hozzávalók, sőt, ezeket egyenesen többre tartom, mint az alapvető képességeket. Aki ismer, az tudja, hogy a folyamatos megújulás, fejlődésre való törekvés jellemez, saját magammal és másokkal szemben is magasak az elvárásaim. Folyamatosan többet és jobbat kell nyújtanunk, az visz minket előre. Ez egyben a Schaeffler alapfilozófiája is. Élen járunk a technológiai újításokban, innovációban, fenntarthatóságban.

Remek példa lehet az innovációra a Schaeffler leányvállalata, a Compact Dynamics által kreált új, hibrid rendszer is?

Pontosan. A Schaeffler megannyi módon úttörő. A Compact Dynamics hibrid rendszere (az idei évtől a rali-világbajnokság hivatalos partnereként) remek példa erre. Az autó- és motorsport világával való együttműködésünk hosszú múltra tekinthet vissza. DTM, illetve Formula-E csapatunk is volt, mindkettőben nyertünk bajnokságot. Itt is az élen járás jellemez bennünket. A jövőben gondolkodunk, nem csak a mának élünk. Az ezeken a területeken kifejlesztett rendszerek mind olyanok, melyeket később az utcai használatba is átültetünk. Ezért is volt fontos a WRC kategóriába való belépés, ahol a fejlesztőcsapatok jövőbe mutatóan tudnak tesztelni, hasznos tapasztalatokat szerezve.

A megfelelő technológiával rendelkeznek, de mi a helyzet a megfelelő munkakörülményekkel?



Hatványozottan érvényes a cégünkre, hogy a munkahelyi légkört úgy alkotjuk meg, hogy annak megtartó ereje legyen. Természetesen a fókusz mindig is a teljesítményen volt, hiszen nagy nyomás alatt vagyunk, hogy évről évre az elvárt számokat produkáljuk. Emellett azonban rendkívül hangsúlyos az is, hogy a munkavállalók elégedettsége megmaradjon. Azt hiszem, ilyen értelemben is a dobogón helyezkedünk el, mivel egy rendkívül erős maggal rendelkezünk. Jelentős számú alkalmazottunk dolgozik évtizedek óta a kötelékünkben. A kezdetben hozzánk érkező első 300 emberből 200 a mai napig nálunk tevékenykedik, ami azt gondolom, magáért beszél.

23 éve vagyunk Debrecenben, folyamatosan fejlődünk, és hiszem, hogy ilyenkor az eltelt idő az, ami a legtisztább választ adja arra, melyik cég végzett jó munkát, és melyik nem.

Természetesen a különböző nemzetközi cégek érkezésével egy egészséges versenyhelyzet is kialakult, de mi ebből is csak profitálhatunk, hiszen ez mindenkit nagyobb erőbedobásra fog sarkallni, legyen szó munkáltatói légkörről vagy bérezésről.





Mennyire hangsúlyos egy ekkora cég életében a tehetséggondozás?



Azt gondolom, amit az elmúlt időszakban a Schaeffler különböző telephelyein elértünk, az példaértékű. Cégünk már 10-15 éve felismerte, a fiatalok mentorálása a jövő kulcsa. Vállalatunknál 13 éve hoztuk létre a Schaeffler Akadémiát, amelynek elsődleges célja az innovatív környezet biztosítása, illetve a megfelelő szakmai képesítések és kompetenciák átadása a nálunk tanuló diákok számára. A menedzsment egyes, kettes szintjének csaknem 75 százaléka az egyetem után azonnal nálunk kezdett dolgozni, hiszen megfelelő karrierutat tudtunk előrevetíteni számukra. Ezen felül rendelkezünk vezetői képzéssel, egyéni fejlesztési tervekkel azok számára, akikben potenciált látunk. Ez a sikerünk záloga, hiszen ha a tehetséggondozás jól működik, mindig lesz utánpótlásunk, akár vezetői szinteken is.



Forrás: Matey István

Mennyire szükséges korán kezdeni a fiatalok pályaorientációját?

Véleményem szerint nem lehet elég korán elkezdeni. Én is szülő vagyok, és tudom, hogy a 35-40 évvel ezelőtt tapasztaltakhoz képest éles különbség mutatkozik a munkakörülmények, karrierlehetőségek tekintetében. Muszáj megmutatnunk a fiataloknak, hogy kellő akarással mivé válhatnak. Büszkén mutatok be például egy olyan dolgozót, aki a Schaeffler Akadémián nálunk tanult villanyszerelőnek, állást kapott, később csoportvezető, majd villamosmérnök lett belőle.

Egy személyes példa: egyike voltam azon gyakornokoknak, akik 2001-ben a céghez kerültek. Lehetőséget kaptunk megismerni a gépeket, folyamatokat, ezt a tapasztalást és tanulási folyamatot a későbbi életem, karrierem során magammal hordoztam. Itt tanultam meg a tehetséggondozás jelentőségét.



Ügyvezetői tevékenysége mellett más feladatokat is ellát Debrecenben. Hogyan tudja összeegyeztetni ezeket?

A sporttevékenységben való szerepvállalásom többnyire a hétvégéimből vesz el időt. Konzultálunk, irányt határozunk meg. A fókuszom azonban a gyáron van, a további tevékenységek csak kiegészítései annak. Egy biztos: az üzleti stabilitás az alapja mindennek. Sokszor szoktam úgy fogalmazni, amint a család otthon elalszik, rengeteg időm nyílik még dolgozni. Szeretném hangsúlyozni, az ő támogató hozzáállásuk is elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres legyek.

Ebben a városban születtem és nőttem fel, itt élek és dolgozok. Nekem Debrecen jelent mindent. Ezért az üzleti professzionalizmus mellett a városszeretetem is hajt, igyekszem meghálálni azt, amit Debrecentől kaptam.

Szabadidőm persze nem sok marad, de aki ennyi mindent elvállal, annak ezt el kell fogadnia. 44 éves leszek, 15 éve vagyok a cég élén, mégis úgy vélem, rengeteg szakmai kihívás vár még rám, amelyekkel szeretnék élni. Bár megannyi elismerést kaptam ezidáig, úgy gondolom, a legnagyobb pozitívum, hogy mára azért dolgozhatok, hogy a fiam büszke lehessen rám. Próbálok neki átadni valamit, ami alapján ebben a gyorsan változó világban is boldogulni tud majd, hiszen példaképként tekint rám, és az ennek való megfelelés jelenti számomra a legnagyobb felelősséget.

Péter Szabolcs